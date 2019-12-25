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في المتحف الوطني بباردو : ''أسبوع الصناعات التقليدية الإيرانية'' من 30 ديسمبر الجاري إلى 8 جانفي 2020

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
وات - يحتضن المتحف الوطني بباردو فعاليات "أسبوع الصناعات التقليدية الإيرانية"، وذلك من 30 ديسمبر 2019 إلى غاية 8 جانفي 2020.

وتشرف على تنظيم هذه التظاهرة كل من وزارة الشؤون الثقافية والقسم الثقافي لسفارة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة بتونس بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنميّة الثقافيّة.


وأكدت مديرة المتحف الوطني بباردو فاطمة نايت ايغيل في تصريح لوات أن "أسبوع الصناعات التقليدية الإيرانية" سيقام في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيراني والديبلوماسية الثقافية ، حيث ستشرف الأستاذة الإيرانية "منيرة مختاري" على عرض بعض اللوحات الفنية ذات طابع زخرفيّ و بعض التحف والأواني المنزلية المزخرفة علاوة على تقديم حقائب يدوية وحرفية وحلي ذات طابع فني.
كما سيكتشف زوار هذا المعرض السجاد الإيراني ذو الطابع التراثي العريق.
وستشمل المعروضات أيضا النسيج والأواني والأطباق المنحوتة وبعض الديكورات المنزلية المنقوشة التي ستعرض لكافة الزوّار من أجل الاقتناء بداية من 31 ديسمبر.
وأشارت فاطمة نايت ايغيل إلى إمكانية مشاركة القائمين على هذا المعرض من إيران في تظاهرة ليالي متحف باردو خلال شهر رمضان القادم سنة 2020.

ومن المنتظر أن يحضر في حفل افتتاح معرض " أسبوع الصناعات التقليدية الإيرانية" يوم 30 ديسمبر الحالي، كل من وزير الشؤون الثقافية وسفير الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية بتونس و مديرة المتحف الوطني بباردو ومدير القسم الثقافي لسفارة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية بتونس، إلى جانب حضور عدد من السفراء والهيئات الدبلوماسية للبلدان العربية المعتمدة بتونس و ثلة من النخب التونسية المثقفة ومن مديري المؤسسات الثقافية التونسية وبعض الإعلاميين لتغطية هذا الحدث الثقافي الدبلوماسيّ.

  
  
     
  

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