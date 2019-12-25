مدينة العلوم تفتح باب الترشح للمشاركة في النسخة الثانية لمشروع ''مدينة مبتكرة أسوس 2020''

Mercredi 25 Decembre 2019



وات

- فتحت مدينة العلوم باب الترشح للمشاركة في النسخة الثانية لمشروع "مدينة مبتكرة أسوس 2020"، بعنوان سنة 2019، أمام الجمعيات والمنظمات العلمية الناشطة في تونس في مجالات العلوم الصحيحة والعلوم الانسانية والاجتماعية وعلوم الفن والتصميم والعلوم التكنولوجية وغيرها، بهدف نشر الثقافة العلمية لفائدة مختلف شرائح وفئات المجتمع.وحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح ليوم الجمعة 31 جانفي 2020، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 21 فيفري 2019، وتوقيع الاتفاقيات خلال شهر مارس القادم، وفق بلاغ نشرته مدينة العلوم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".وتتنزل هذه البادرة في اطار انفتاح مدينة العلوم على محيطها الاجتماعي والجامعي وخلق الديناميكية وتقاسم المعارف داخل المجتمع وتسعى من خلالها لابراز المقترحات المجددة والتي ينتظر أن تقدم إضافة نوعية على مستوى الخدمات.ويشترط في الجمعيات المترشحة أن تكون قد تأسست قبل أكثر من سنة من تقديم ملف الترشح واحترام الأمر القانوني عدد 2011-88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات فضلا عن شرط ضمان نسبة تأطير ( نسبة حاملي شهادات التعليم العالي ) تتجاوز 50 بالمائة.ويجب أن يتضمن ملف الترشح تقريرا حول أنشطة الجمعية لسنتي 2018 و 2019 ومشروع نشاط ينجز بالشراكة مع مدينة العلوم خلال 2020 ومقترح على الأقل لنشاط ذي انتشار على غرار إحياء يوم وطني أو عالمي أو ورشة أو منافسة ومقترح على الأقل لنشاط علمي مع مدينة العلوم فضلا عن مقترح أنشطة علمية فضلا عن بعض الوثائق الإدارية.وتقوم لجنة تقييم المشاريع صلب مدينة العلوم بتقييم المشاريع المقترحة استنادا لعدة مقاييس منها درجة التناسق ودرجة التجديد للانشطة المطروحة وعدد التدخلات الفاعلة وجودة التدخلات ، فضلا عن انتشار الجمعية من خلال قياس عدد المنخرطين والمتابعين لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وصورتها الإعلامية.