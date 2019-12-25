وزير السياحة يعلن دقاش بلديّة سياحيّة

Mercredi 25 Decembre 2019
وات - أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، إدماج بلديّة دقاش من ولاية توزر ضمن البلديّات السياحيّة.
وأوضح الطرابلسي خلال زيارة اداها، الأربعاء، إلى المدينة أنّ الإعلان يأتي في إطار ما تشهده دقاش من حركيّة سياحيّة باعتبارها معبرا ومسلكا سياحيا إلى باقي مناطق الولاية وأيضا في ظل ما تشهده توزر ومختلف المناطق السياحية بالجنوب التونسي من حركية كبيرة بتوافد سياح تونسيين وجزائريين وأجانب وذلك بعد رفع الحظر عن الجنوب التونسي.
وأشار الطرابلسي إلى أنّ إعلان دقاش بلديّة سياحيّة سيفرض إدخال تغييرات وبذل جهود أكبر مع توفير الاعتمادات اللازمة لانجاز البرامج والدراسات لمزيد ادماج المدينة ضمن محيطها السياحي.
وتشهد مختلف النزل في الجهات السياحية التونسية، وفق تصريح وزير السياحة لعدد من وسلائل الاعلام، نسبة امتلاء بمائة بالمائة بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية ومن المنتظر أن تحقق تونس أرقاما قياسية على مستوى عائداتها من العملة الصعبة، التي من المتوقع أن تتجاوز 6 ملايين دينار.
وأشار، في ذات السياق، إلى أهميّة السياحة الداخلية في تنشيط الحركة التجاريّة.
وبيّن، في ما يتعلق، بالنزل المغلقة بالجهة، والتي تجاوز عددها 14 وحدة فندقية، أنّ وزارته جادّة في إيجاد الحلول على ألّا يتجاوز ذلك سنة 2020 للإنطلاق في إعادة فتح هذه النزل إما عبر التفويت فيها أو كراءها لمستثمرين جدد.
وأفاد وجود مفاوضات جارية بشأن نزلين إثنين مع أصحابها ومن المتوقع أن يتم خلال الأشهر القليلة القادمة إعادة فتحهما.
وتتجه الجهود لأجل تنشيط قطاع الصناعات التقليدية، وفق الوزير، من خلال إقامة معارض كبرى في جميع الولايات بما يوفر الفرصة لتسويق المنتوج الحرفي.
وبصفته وزيرا بالنيابة للنقل تولى روني الطرابلسي تدشين محطة النقل البري بنفطة، التّي وقع إعادة بنائها بكلفة قدّرت بمليون دينار.
وتم الإعلان بالمناسبة عن دخول الخط البري الجديد دقاش/تونس حيز الاستغلال مع تركيز شبابيك لاقتطاع التذاكر في محطة النقل البري بدقاش.
واعتبر، وزير النقل بالنيابة، أن إشكالية النقل والتنقل الى ولاية توزر تعمل الوزارة على حلها، سيما، في ظل صعوبات يشهدها قطاع النقل الجوي.
وبيّن أنه يتم التنسيق مع الخطوط السريعة لتكثيف الرحلات الداخلية من توزر الى تونس فضلا عن برمجة رحلات دولية.
وأوضح الطرابلسي خلال زيارة اداها، الأربعاء، إلى المدينة أنّ الإعلان يأتي في إطار ما تشهده دقاش من حركيّة سياحيّة باعتبارها معبرا ومسلكا سياحيا إلى باقي مناطق الولاية وأيضا في ظل ما تشهده توزر ومختلف المناطق السياحية بالجنوب التونسي من حركية كبيرة بتوافد سياح تونسيين وجزائريين وأجانب وذلك بعد رفع الحظر عن الجنوب التونسي.
وأشار الطرابلسي إلى أنّ إعلان دقاش بلديّة سياحيّة سيفرض إدخال تغييرات وبذل جهود أكبر مع توفير الاعتمادات اللازمة لانجاز البرامج والدراسات لمزيد ادماج المدينة ضمن محيطها السياحي.
وتشهد مختلف النزل في الجهات السياحية التونسية، وفق تصريح وزير السياحة لعدد من وسلائل الاعلام، نسبة امتلاء بمائة بالمائة بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية ومن المنتظر أن تحقق تونس أرقاما قياسية على مستوى عائداتها من العملة الصعبة، التي من المتوقع أن تتجاوز 6 ملايين دينار.
وأشار، في ذات السياق، إلى أهميّة السياحة الداخلية في تنشيط الحركة التجاريّة.
وبيّن، في ما يتعلق، بالنزل المغلقة بالجهة، والتي تجاوز عددها 14 وحدة فندقية، أنّ وزارته جادّة في إيجاد الحلول على ألّا يتجاوز ذلك سنة 2020 للإنطلاق في إعادة فتح هذه النزل إما عبر التفويت فيها أو كراءها لمستثمرين جدد.
وأفاد وجود مفاوضات جارية بشأن نزلين إثنين مع أصحابها ومن المتوقع أن يتم خلال الأشهر القليلة القادمة إعادة فتحهما.
وتتجه الجهود لأجل تنشيط قطاع الصناعات التقليدية، وفق الوزير، من خلال إقامة معارض كبرى في جميع الولايات بما يوفر الفرصة لتسويق المنتوج الحرفي.
وبصفته وزيرا بالنيابة للنقل تولى روني الطرابلسي تدشين محطة النقل البري بنفطة، التّي وقع إعادة بنائها بكلفة قدّرت بمليون دينار.
وتم الإعلان بالمناسبة عن دخول الخط البري الجديد دقاش/تونس حيز الاستغلال مع تركيز شبابيك لاقتطاع التذاكر في محطة النقل البري بدقاش.
واعتبر، وزير النقل بالنيابة، أن إشكالية النقل والتنقل الى ولاية توزر تعمل الوزارة على حلها، سيما، في ظل صعوبات يشهدها قطاع النقل الجوي.
وبيّن أنه يتم التنسيق مع الخطوط السريعة لتكثيف الرحلات الداخلية من توزر الى تونس فضلا عن برمجة رحلات دولية.
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