المنستير: استقالة مدير استغلال مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي

Mercredi 25 Decembre 2019



وات

- أكد، اليوم الأربعاء، مدير استغلال مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي بشركة تاف تونس، أنيس جمور، استقالته من مهامه.وأوضح جمور، في اتصال هاتفي مع (وات)، أن استقالته تعود إلى أسباب خاصة، حسب قوله.