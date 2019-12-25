لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة تعقد جلسة عمل مع وزيرة الصحة بالنيابة

Mercredi 25 Decembre 2019



باب نات

- عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 جلسة عمل بمقر وزارة الصحة بحضور وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ وعدد من الإطارات العليا بالوزارة خصصت لموضوع شحنة القمح المورّد عبر ميناء سوسة التجاري.وقد أكدت وزيرة الصحة بالنيابة في هذا الصدد أن دور وزارة الصحة يقتصر، وبصفة حصرية، على التصدّي للأوبئة والأمراض المعدية ومنع تسرّبها عبر الأشخاص على مستوى نقاط المراقبة الصحية الحدودية بالموانئ البحرية والجوية والمعابر البرية. وأضافت أنّ مراقبة شحنات الحبوب المورّدة ترجع بالنظر إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة كما هو الشأن بالنسبة الى كافة شحنات المواد الأخرى التي تتكفّل بمراقبتها مصالح الوزارة المعنية بنوعية الشحنة.ومن جهتهم شدّد أعضاء اللجنة على أهمية إنارة الرّأي العام وطمأنته من خلال التثبت والتحقّق من المعلومات المتداولة وخاصة عند تعلّقها بالصحة العامة، كما أكّدوا حرصهم على القيام بدورهم الرقابي في جميع المجالات لاسيما كلّ المواضيع التي تهم صحة المواطن وسلامته.وتمّ التوقّف على أهمية البيانات التي تمّ تقديمها والتي تظهر خلوّ الشحنة المعنيّة من أي مخاطر، حيث تمّ الإعلام بأنّ الاختبارات أثبتت سلامة القمح المورد.وأوضح أعضاء اللجنة أنهم سيواصلون متابعة هذا الملف من خلال جلسات العمل التي تمّت برمجتها مع كلّ من وزير الفلاحة المواد المائية والصيد البحري ووزير التجارة.