لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تتداول حول برنامج عملها وترتيب أولويات نظرها

Mercredi 25 Decembre 2019



باب نات

- عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 جلسة خصصتها للتداول حول برنامج عملها وترتيب أولويات نظرها خلال الدورة النيابية الجارية.وفي مستهل الجلسة، شدّد الأعضاء الحاضرون على ضرورة أن تضطلع اللجنة بجميع المهام المناطة بعهدتها والتي حدّدها الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بحيث لا تقتصر مشمولاتها على النظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، بل يجب أن تقوم بدورها الرقابي على مختلف أعمال الحكومة المرتبطة بمرجع نظرها ولاسيما من خلال متابعة تنفيذ مختلف القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب والتي سبق أن تعهدت بها اللجنة أو القيام بزيارات ميدانية أو تنظيم جلسات استماع للجهات المختصة بهدف مناقشة الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة.وفي سياق متصل، شدّد أيضا الأعضاء الحاضرون على أهمية إيجاد الآليات القانونية والهادفة إلى تشريك لجنة الحقوق والحريات في صياغة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان تماشيا مع التوصية المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان وذلك بالتنسيق مع الوزارة أو المصالح المكلفة بحقوق الإنسان.كما اكّدوا من جهة اخرى أهمية اضطلاع اللجنة بالدور الموكول لها قانونا في النظر في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.كما أبرز أغلب الأعضاء الحاضرون أهمية النظر في مختلف الاتفاقيات المعروضة على اللجنة وذلك تجسيدا لالتزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والتسريع في تنفيذها، إلى جانب مواصلة استكمال النظر في عدد من القوانين التي هي على غاية من الأهمية على غرار مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة على التوالي بتنظيم حالة الطوارئ وحماية المعطيات الشخصية وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري.أما فيما يتعلق بالجانب التكويني، فقد تم تأكيد أهمية استكمال بقية الاجراءات المستوجبة للشراكة مع المعهد الديبلوماسي الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.