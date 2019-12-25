وزارة الداخليّة: خدمة استخراج بطاقات السّوابق العدليّة على الخطّ تحتلّ المركز الأوّل بين أكثر الخدمات طلبا

Mercredi 25 Decembre 2019
وات - . أفادت وزارة الداخلية بأنّ خدمة استخراج بطاقات السّوابق العدليّة (بطاقة عدد 03) على الخطّ ووفق نتائج بارومتر الخدمات العموميّة الإلكترونيّة قد احتلّت المركز الأوّل بين أكثر الخدمات طلبا من قبل المواطنين مضيفة أنّ نسبة الرّضا عن هذه الخدمة بلغت 71.4 بالمائة.
ووأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء أنّ الإحصائيات تشير إلى أنّ عدد مطالب استخراج بطاقة السوابق العدلية الواردة منذ غرة جانفي 2019 إلى غاية 17 ديسمبر 2019 ،بلغ 127993 منها 10556 صادرة عن الجالية التّونسيّة بالخارج، أُنجز منها 119392 (93 %) و10272 لفائدة التونسيين بالخارج (97 %) علما وأن التونسيين المقيمين بفرنسا يُعتبرون الأكثر طلبا لهذه الخدمة بـ6237 مطلبا.
وذكّرت بأنّ خدمة استخراج بطاقات السّوابق العدليّة على الخطّ قد انطلقت يوم 06 أكتوبر 2016 لفائدة التّونسيين بالخارج ويوم 27 جويلية 2017 لفائدة التّونسيّين داخل التّراب التونسي، وهي تندرج في إطار رقمنة الخدمات التي توفّرها وزارة الدّاخليّة.
وتُغطّي هذه الخدمة التونسيين بكامل بلدان العالم وتسمح بإيداع المطالب ذات العلاقة على امتداد كامل ايّام الأسبوع وعلى مدار السّاعة من خلال دفع معلومها على الخطّ لإعفاء المواطن من التّنقّل.
كما أوضحت أنّ هذه الخدمة مكّنت المواطنين التّونسيّين المقيمين بالخارج، الذين لا تُوجد لتونس تمثيليّات قنصليّة ببلدان إقامتهم، من الحصول على هذه الوثيقة دون تكليفهم عناء التّنقّل نحو تونس أو نحو أقرب بلد توجد به تمثيليّة قنصليّة إضافة إلى مساهمتها في اختصار الآجال.
ووأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء أنّ الإحصائيات تشير إلى أنّ عدد مطالب استخراج بطاقة السوابق العدلية الواردة منذ غرة جانفي 2019 إلى غاية 17 ديسمبر 2019 ،بلغ 127993 منها 10556 صادرة عن الجالية التّونسيّة بالخارج، أُنجز منها 119392 (93 %) و10272 لفائدة التونسيين بالخارج (97 %) علما وأن التونسيين المقيمين بفرنسا يُعتبرون الأكثر طلبا لهذه الخدمة بـ6237 مطلبا.
وذكّرت بأنّ خدمة استخراج بطاقات السّوابق العدليّة على الخطّ قد انطلقت يوم 06 أكتوبر 2016 لفائدة التّونسيين بالخارج ويوم 27 جويلية 2017 لفائدة التّونسيّين داخل التّراب التونسي، وهي تندرج في إطار رقمنة الخدمات التي توفّرها وزارة الدّاخليّة.
وتُغطّي هذه الخدمة التونسيين بكامل بلدان العالم وتسمح بإيداع المطالب ذات العلاقة على امتداد كامل ايّام الأسبوع وعلى مدار السّاعة من خلال دفع معلومها على الخطّ لإعفاء المواطن من التّنقّل.
كما أوضحت أنّ هذه الخدمة مكّنت المواطنين التّونسيّين المقيمين بالخارج، الذين لا تُوجد لتونس تمثيليّات قنصليّة ببلدان إقامتهم، من الحصول على هذه الوثيقة دون تكليفهم عناء التّنقّل نحو تونس أو نحو أقرب بلد توجد به تمثيليّة قنصليّة إضافة إلى مساهمتها في اختصار الآجال.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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