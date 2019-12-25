وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية توافق على منح استثمارية بقيمة 158 مليون دينار الى موفي نوفمبر 2019

Mercredi 25 Decembre 2019



وات

- صادقت وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، مع موفي نوفمبر 2019، على 3381 عملية استثمارية بمبلغ 520 مليون دينار ستحصل على اجمالي منح في حدود 158 مليون دينار في ظل تراجعات طالت اغلب المؤشرات.وأضافت الوكالة، في بيانات احصائية نشرتها، الاربعاء، على موقعها الالكتروني ان الإستثمارات المصادق عليها ستمكن من احداث 4551 موطن شغل قار منها 307 موطن شغل قار لفائدة أصحاب الشهادات العليا.وتراجع عدد العمليات التي ستمنح لها امتيازات مالية بنسبة 26،5 بالمائة بين نوفمبر 2019 و 2018 كما تراجع حجم الاستثمار بنسبة 5،3 بالمائة (من 595 مليون دينار الى 529 مليون دينار).وتقلص عدد القروض العقارية الممنوجة من 105 قرضا خلال نوفمبر 2018 الى 79 قرضا الى موفي نوفمبر 2019 مما يشكل تراجعا بنسبة 24،8 بالمائة .وهبط مبلغ القروض العقارية من 10،7 مليون دينار ، خلال نوفمبر 2018 ، الى 8 ملايين دينار خلال نوفمبر 2019 مما يشكل تراجعا بنسبة 24،7 بالمائة وكذلك المساحات من 1199 هكتار الى 909 هكتارات فقط.وقدرت الوكالة عدد التصاريح بالاستثمار ، مع موفي نوفمبر 2019 ، بنحو 7175 عملية بقيمة 1261 مليون دينار مقابل 7881 عملية خلال نوفمبر 2018 بقيمة 1352 مليون دينار مما يدل على تراجع في العدد والتمويلات وبلغ عدد المشاريع ذات المساهمات الاجنبية التي حظيت بالمصادقة للحصول على الامتيازات المالية، مع موفي نوفمبر 2019، ب6 مشاريع ( 2 مشاريع جديدة و 4 عمليات توسعة) .