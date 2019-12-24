Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Thaalem  

الرابطة 1 : فوز الترجي على مضيفه نجم المتلوي 2-1

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
وات - فاز الترجي الرياضي التونسي على مضيفه نجم المتلوي (1/2) في المباراة المؤجلة التي اقيمت اليوم الثلاثاء بملعب المظيلة لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
افتتح النتيجة للمتلوي هيثم المحمدي د 32 وعدل للضيوف انيس البدري د69 من ضربة جزاء . واضاف المدافع محمد علي اليعقوبي الهدف الثاني للترجي في د90 زائد 12 .

وتوقفت المباراة التي ادارها الحكم رشدي قزقز بعض الوقت على اثر ضربة الجزاء التي تحصل عليها الترجي الرياضي فيما سجل اللقاء ايضا اقصاء حارس نجم المتلوي عبد السلام الحلاوي د90 .


ويحتل نجم المتلوي المركز الثاني عشر (صحبة حمام الانف) برصيد 9 نقاط من 12 مباراة فيما يتقدم الترجي الرياضي الى المركز الخامس ب19 نقطة من 7 مقابلات.

  
  
     
  

cadre-462d70398fd0f2dbb736cf11c6536691-2019-12-24 16:45:26






0 de 0 commentaires pour l'article 194933



En continu

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 | 27 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:50 12:26 07:29 05:56
18°
 17° % 55 :الرطــوبة
تونــس 15°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
17°-1520°-1319°-1315°-1116°-11
  • Avoirs en devises
    18871,8

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14903 DT        1$ =2,83158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577203360|194933 847|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires