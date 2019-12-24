الرابطة 1 : فوز الترجي على مضيفه نجم المتلوي 2-1

Mardi 24 Decembre 2019
وات - فاز الترجي الرياضي التونسي على مضيفه نجم المتلوي (1/2) في المباراة المؤجلة التي اقيمت اليوم الثلاثاء بملعب المظيلة لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
افتتح النتيجة للمتلوي هيثم المحمدي د 32 وعدل للضيوف انيس البدري د69 من ضربة جزاء . واضاف المدافع محمد علي اليعقوبي الهدف الثاني للترجي في د90 زائد 12 .
وتوقفت المباراة التي ادارها الحكم رشدي قزقز بعض الوقت على اثر ضربة الجزاء التي تحصل عليها الترجي الرياضي فيما سجل اللقاء ايضا اقصاء حارس نجم المتلوي عبد السلام الحلاوي د90 .
ويحتل نجم المتلوي المركز الثاني عشر (صحبة حمام الانف) برصيد 9 نقاط من 12 مباراة فيما يتقدم الترجي الرياضي الى المركز الخامس ب19 نقطة من 7 مقابلات.
افتتح النتيجة للمتلوي هيثم المحمدي د 32 وعدل للضيوف انيس البدري د69 من ضربة جزاء . واضاف المدافع محمد علي اليعقوبي الهدف الثاني للترجي في د90 زائد 12 .
وتوقفت المباراة التي ادارها الحكم رشدي قزقز بعض الوقت على اثر ضربة الجزاء التي تحصل عليها الترجي الرياضي فيما سجل اللقاء ايضا اقصاء حارس نجم المتلوي عبد السلام الحلاوي د90 .
ويحتل نجم المتلوي المركز الثاني عشر (صحبة حمام الانف) برصيد 9 نقاط من 12 مباراة فيما يتقدم الترجي الرياضي الى المركز الخامس ب19 نقطة من 7 مقابلات.
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Par:karimyousef (France )
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