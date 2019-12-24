الرابطة 1 : فوز الترجي على مضيفه نجم المتلوي 2-1

Mardi 24 Decembre 2019



وات

- فاز الترجي الرياضي التونسي على مضيفه نجم المتلوي (1/2) في المباراة المؤجلة التي اقيمت اليوم الثلاثاء بملعب المظيلة لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .افتتح النتيجة للمتلوي هيثم المحمدي د 32 وعدل للضيوف انيس البدري د69 من ضربة جزاء . واضاف المدافع محمد علي اليعقوبي الهدف الثاني للترجي في د90 زائد 12 .وتوقفت المباراة التي ادارها الحكم رشدي قزقز بعض الوقت على اثر ضربة الجزاء التي تحصل عليها الترجي الرياضي فيما سجل اللقاء ايضا اقصاء حارس نجم المتلوي عبد السلام الحلاوي د90 .ويحتل نجم المتلوي المركز الثاني عشر (صحبة حمام الانف) برصيد 9 نقاط من 12 مباراة فيما يتقدم الترجي الرياضي الى المركز الخامس ب19 نقطة من 7 مقابلات.