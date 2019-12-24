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توزر: بلدية حامة الجريد تعتزم رفع دعوى قضائية ضد شركة فسفاط قفصة

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
وات - يعتزم المجلس البلدي بحامة الجريد من ولاية توزر رفع دعوى قضائية ضد شركة فسفاط قفصة على خلفية ما اعتبره آثار سلبية خلّفتها مغاسل الشركة والتي يتمّ تصريفها في "وادي القويفلة" بالمنطقة تضرّر منها مربو الماشية في قرية شاكمو وخاصة مربو الإبل وفق ما ذكره بشير الصولي رئيس البلدية.

وأوضح الصولي في تصريح اليوم لصحفية (وات) أن المناطق الراجعة بالنظر الى بلدية حامة الجريد والمتاخمة لحدود ولاية قفصة على مستوى " وادي القويفلة " تعاني منذ سنوات من تسرّب مياه وفواضل من مغاسل شركة فسفاط قفصة ممّا تسبّب في أضرار بيئية كبيرة لنوعية التربة ومجرى الوادي وذلك فيما يخص أضرارها المباشرة على الطبيعة فضلا عن أضرار طالت الثروة الحيوانية، ملاحظا أن هذه الاضرار مؤكّدة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، حسب قوله.


وأضاف أن البلدية ستستعين بخبراء لإجراء التحاليل على نوعية التربة وإمكانية تضرّر الموارد المائية في المنطقة، وأنّها تسعى كذلك الى مطالبة الشركة بجبر الاضرار، مشيرا الى أن تحركات بلدية حامة الجريد مدعومة بعدد هام من مكونات المجتمع المدني في ولاية توزر الذين نبّهوا من خطورة ما يتم تصريفه من فضلات في المنطقتين المذكورتين.

  
  
     
  

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