السلطات الجهوية ببنزرت تحيل ملفي اشغال تعشيب ملعبي 15 أكتوبر وعزيز جاء بالله للقضاء

Mardi 24 Decembre 2019



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- احالت السلطات الجهوية ببنزرت اليوم الثلاثاء، ملفي اشغال انجاز الأرضية الرئيسية لملعبي 15 أكتوبر ببنزرت وعزيز جاء بالله بمنزل بورقيبة والارضية الفرعية لمركب 15 أكتوبر للقضاء وفق تأكيد والي بنزرت محمد قويدر.وأوضح والي الجهة انه وجه اليوم مطلبا كتابيا للنيابة العمومية ببنزرت قصد الاذن لمصالحها المعنية بفتح تحقيق قضائي في المشروعين لتحديد المسؤوليات طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.وبين انه "على اثر ما تم نشره خلال حصة "الاحد الرياضي" الاحد الفارط بشان تعشيب الأرضية الرئيسية والفرعية لملعب 15 أكتوبر والارضية الرئيسية لملعب عزيز جاء بالله وما شاب الاشغال من تجاوزات في خصوص تنفيذ الصفقة وبالأخص تملص عديد الأطراف المشرفة على الإنجاز من مسؤولياتها (من إدارة ومكاتب مراقبة ومقاولات وغيرهم)، والضرر الحاصل للناديين سواء منه على المستوى المادي او على مستوى استقرار النتائج وما لحق بجماهير النادي البنزرتي والملعب الافريقي من ضرر جراء عدم مواكبة مقابلات فريقيها ، وفي اطار دعم الشفافية وضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته مهما كان موقعه، راسلنا اليوم السيد وكيل الجمهورية في الغرض".يشار الى ان السلطات الجهوية ببنزرت كانت راسلت قبل ذلك وزارة شؤون الشباب والرياضة لفتح تحقيق معمق بشان المشروعين الى جانب تنظيم عديد الجلسات القطاعية المحلية والجهوية والمركزية من اجل فض مختلف الإشكالات القائمة بين المشرفين على المشروعين ومساعدتهم على ضمان استئناف الإنجاز بنجاح.