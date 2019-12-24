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الاتحاد المنستيري - سلة - الصربي بيريسيتش مدربا جديدا

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
وات - اعلن الاتحاد المنستيري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تعاقده مع المدرب الصربي ميودراغ بيريسيتش (47 سنة) للاشراف على فريق الاكابر لكرة السلة وذلك خلفا للمدرب سعيد البوزيدي الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي.

وسيتركب الاطار الفني الجديد من ميودراغ بيريسيتش (مدرب أول) وألكسندر بلانوفيتش (مساعد مدرب ومعد بدني) وإمحمد قدور (مساعد مدرب).
وسيستهل الاتحاد المنستيري مرحلة التتويج يوم السبت المقبل بالتباري مع الدالية الرياضية بقرمبالية في قاعة المنستير.

ويذكر ان نادي عاصمة الرباط سيدخل هذه المرحلة بنقطة الحوافز.

وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) المقررة يوم السبت القادم (س 17): في القيروان (دون حضور الجمهور) شبيبة القيروان - النجم الرادسي في سوسة النجم الساحلي - النادي الافريقي في المنستير الاتحاد المنستيري - الدالية الرياضية بقرمبالية.

  
  
     
  

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