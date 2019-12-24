تطاوين: تعليق العمل بمقر الولاية وبعث لجنة لتحديد ما تحقق في اتفاق الكامور

Mardi 24 Decembre 2019



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- أعلنت النقابة الاساسية لموظفي وعملة ولاية تطاوين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعليق العمل بمقر الولاية الى حين توفّر الظروف العادية لأداء عملهم وفق ما جاء في بيانها الصادر مساء امس الاثنين والذي أشارت فيه الى ان المناخ اصبح غير ملائم للسير العادي للعمل داخل هذا المرفق العمومي.ويتواصل اليوم الثلاثاء اعتصام عدد من المحتجين داخل مقرّ الولاية بعد ان كان والي الجهة عادل الورغي قد التقى مساء أمس بعدد منهم بحضور أعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات المهنية والمجتمع المدني وتم خلاله التحاور بخصوص مطالب المعتصمين وانتهى الاجتماع الى اتفاق يقضي ببعث لجنة تتركّب من ممثّلي المعتصمين والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب ومن خبراء للتدقيق في ما تحقّق خلال الثلاث السنوات الماضية بعد إمضاء اتفاق الكامور يوم 16 جوان 2017 ورفع ما لم ينجز الى الحكومة القادمة.