Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - 3alli Ghara  

تطاوين: تعليق العمل بمقر الولاية وبعث لجنة لتحديد ما تحقق في اتفاق الكامور

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
وات - أعلنت النقابة الاساسية لموظفي وعملة ولاية تطاوين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعليق العمل بمقر الولاية الى حين توفّر الظروف العادية لأداء عملهم وفق ما جاء في بيانها الصادر مساء امس الاثنين والذي أشارت فيه الى ان المناخ اصبح غير ملائم للسير العادي للعمل داخل هذا المرفق العمومي.

ويتواصل اليوم الثلاثاء اعتصام عدد من المحتجين داخل مقرّ الولاية بعد ان كان والي الجهة عادل الورغي قد التقى مساء أمس بعدد منهم بحضور أعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات المهنية والمجتمع المدني وتم خلاله التحاور بخصوص مطالب المعتصمين وانتهى الاجتماع الى اتفاق يقضي ببعث لجنة تتركّب من ممثّلي المعتصمين والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب ومن خبراء للتدقيق في ما تحقّق خلال الثلاث السنوات الماضية بعد إمضاء اتفاق الكامور يوم 16 جوان 2017 ورفع ما لم ينجز الى الحكومة القادمة.


  
  
     
  

cadre-7db5a0f43662d231e611ca187ded6b3b-2019-12-24 11:05:03






0 de 0 commentaires pour l'article 194915



En continu

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 | 27 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:50 12:26 07:29 05:56
16°
 17° % 63 :الرطــوبة
تونــس 15°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
17°-1520°-1318°-1116°-1116°-10
  • Avoirs en devises
    18871,8

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14903 DT        1$ =2,83158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577187050|194915 1050|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires