تطاوين: تعليق العمل بمقر الولاية وبعث لجنة لتحديد ما تحقق في اتفاق الكامور

Mardi 24 Decembre 2019
وات - أعلنت النقابة الاساسية لموظفي وعملة ولاية تطاوين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعليق العمل بمقر الولاية الى حين توفّر الظروف العادية لأداء عملهم وفق ما جاء في بيانها الصادر مساء امس الاثنين والذي أشارت فيه الى ان المناخ اصبح غير ملائم للسير العادي للعمل داخل هذا المرفق العمومي.
ويتواصل اليوم الثلاثاء اعتصام عدد من المحتجين داخل مقرّ الولاية بعد ان كان والي الجهة عادل الورغي قد التقى مساء أمس بعدد منهم بحضور أعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات المهنية والمجتمع المدني وتم خلاله التحاور بخصوص مطالب المعتصمين وانتهى الاجتماع الى اتفاق يقضي ببعث لجنة تتركّب من ممثّلي المعتصمين والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب ومن خبراء للتدقيق في ما تحقّق خلال الثلاث السنوات الماضية بعد إمضاء اتفاق الكامور يوم 16 جوان 2017 ورفع ما لم ينجز الى الحكومة القادمة.
ويتواصل اليوم الثلاثاء اعتصام عدد من المحتجين داخل مقرّ الولاية بعد ان كان والي الجهة عادل الورغي قد التقى مساء أمس بعدد منهم بحضور أعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات المهنية والمجتمع المدني وتم خلاله التحاور بخصوص مطالب المعتصمين وانتهى الاجتماع الى اتفاق يقضي ببعث لجنة تتركّب من ممثّلي المعتصمين والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب ومن خبراء للتدقيق في ما تحقّق خلال الثلاث السنوات الماضية بعد إمضاء اتفاق الكامور يوم 16 جوان 2017 ورفع ما لم ينجز الى الحكومة القادمة.
En continu
- Hier 22:38 التيار و الشعب و ورثة قفة خالتي مباركة
- Hier 20:10 نسبة تعبئة السدود التونسية يبلغ 63 بالمائة
- Hier 16:49 الفنان صلاح مصباح يدخل القفص الذهبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:10
|14:50
|12:26
|07:29
|05:56
|
16°
|17°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|17°-15
|20°-13
|18°-11
|16°-11
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
( 97 747) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 73 093) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 68 687) ليلة رعب عاشها 3 ألاف مسافر على ب
( 54 315) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 582) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 801) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 44 713) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 44 417) ليلة سقوط ''التيار'' بشعار ''ناس ل
( 43 806) الامين البوعزيزي: لو تعرفون سبب ال
( 43 430) جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى
( 42 773) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 708) الفنان صلاح مصباح يدخل القفص الذه
( 41 648) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 951) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 887) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 38 587) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 38 258) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 752) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 510) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 36 207) عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام
Par:Momolecool (Belgium )
Sur: زياد الهاني للنقابات الأمنية: من أنتم !؟ شنيّة قلة الحياء هاذي!؟