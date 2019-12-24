كاس افريقيا (تونس 2020)- المنتخب التونسي لكرة اليد في تربص بالحمامات من 25 الى 30 ديسمبر

Mardi 24 Decembre 2019



وات

- يواصل المنتخب التونسي لكرة اليد استعداداته لنهائيات كاس افريقيا المقررة بتونس من 16 الى 26 جانفي القادم بالدخول في تربص جديد بالحمامات من 25 الى 30 ديسمبر الجاري وذلك بمشاركة اللاعبين المحترفين بالخارج.وسيتخلل هذا التربص مباراة ودية امام المنتخب المغربي ويم 30 ديسمبر بقاعة رادس انطلاقا من الساعة السادسة مساء.وفي هذا الاطار وجه المدرب الوطني توني جيرونا الدعوة للاعبين الاتي ذكرهم : مكرم الميساوي (دينامو بوخارست الروماني ) ووسيم هلال (ديجون الفرنسي) ومحمد صفر (النجم الساحلي) واسامة البوغانمي (الترجي الرياضي) ورفيق باشا (النجم الساحلي ) واسكندر زايد (النادي الافريقي) وسليم الهدوي (النجم الساحلي) ويوسف معرف (الاهلي المصري) ومحمد السوسي (مونبيليي الفرنسي) وكمال العلويني (دينامو بوخاريست الروماني) ومحمد امين درمول (النجم الساحلي) وخالد حاج يوسف (السد القطري) وياسين بوتفاحة (النادي الافريقي) ومروان شويرف (ترومبلاي الفرنسي) والياس حشيشة (الترجي الرياضي) وامين بنور (دينامو بوخاريست الروماني) واسامة حسني ( ايستر الفرنسي) وعصام رزيق (النجم الساحلي) ورمزي مجدوب (الترجي الرياضي).وينتظر ان يلتحق بالمجموعة كل من جهاد جاب الله (كريستيانستاد السويدي) ومصباح الصانع (النصر الاماراتي) بداية من يوم 29 ديسمبر وذلك بسبب التزاماتهما مع انديتهما.وللتذكير سيخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة الافريقية للامم المؤهلة الى العاب طوكيو 2020 ومونديال مصر 2021 ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات الراس الاخضر والكامرون وكوت ديفوار.وسيستهل سلسلة لقاءته ضمن الدور الاول بمواجهة الراس الاخضر يوم 16 جانفي على الساعة 18 و30د برادس2-6 جانفي: دورة يالو كاب بسويسرا (3 مقابلات):يوم 3 جانفي تونس -هولندايوم 4 جانفي تونس - سويسرايوم 6 جانفي تونس - اكرانيا9-14 جانفي تربص بنابل والحماماتيوم 16 جانفي - س 18 و30 - تونس - الراس الاخضريوم 17 جانفي -س 18 - تونس - الكوت ديفواريوم 19 جانفي - س 18 - تونس - الكامرون