منوبة: انطلاق إنجاز تجربة اول مركب تربوي في المرناقية

Mardi 24 Decembre 2019
وات - في تجربة أولى للمركّبات التربوية في ولاية منوبة، انطلق بمدينة المرناقية إنجاز القسط الاول من المشروع المتضمّن لمعهد ثانوي بتكلفة إنجاز تبلغ خمسة ملايين دينار حسب تصريح المندوب الجهوي للتربية فؤاد لطيف اليوم الثلاثاء لصحفية (وات).
وتسير إشغال إنجاز المعهد الذي سيساهم في تخفيف الضغط على بقية المعاهد في المنطقة، بخطى حثيثة وبنسبة إنجاز بلغت 25 بالمائة منذ انطلاقها في أوت المنقضي ، وتشمل مكوّناته قاعات للدروس ومخابر وفضاءات للأنشطة الرياضية والثقافية.
وتضمّ مكوّنات القسط الاول من المركّب التربوي اضافة الى المعهد مدرسة اعدادية ومدرسة ابتدائية بكلفة جملية للمؤسستين تقدر بأربعة ملايين دينار، هذا إضافة إلى إنجاز مطعم جامعي مبرمج ضمن القسط الثاني من مشروع المركب التربوي.
وستنطلق دراسات جملة هذه المكونات المبرمجة في السنة القادمة على تشهد الاشغال بدايتها في 2021 ضمن مجموعة من المشاريع التربوية الهامة والإحداثات التي ستعزّز المنظومة التربوية بالجهة حسب نفس المصدر.
وتتضمّن بقية المشاريع التربوية الهامة، بناء مدرسة إعدادية في " برج التومي " من معتمدية البطان ومدارس ابتدائية في "حي بنصر" بوادي الليل وفي منوبة بفضاء الإعدادية التقنية فضلا عن مدرسة إعدادية بشواط وابتدائية بحي النوربالجديدة لايزال الانطلاق في دراساتها رهين تسوية الوضع العقّاري.
يذكر أن الجهة تشهد تواصل أشغال إحداث المعهد النموذجي، وصيانة وتوسعة إعداديات خير الدين والمتنبي في منوبة، وحي الإذاعة بالجديدة ومعهد حنّبعل طبربة.
وتسير إشغال إنجاز المعهد الذي سيساهم في تخفيف الضغط على بقية المعاهد في المنطقة، بخطى حثيثة وبنسبة إنجاز بلغت 25 بالمائة منذ انطلاقها في أوت المنقضي ، وتشمل مكوّناته قاعات للدروس ومخابر وفضاءات للأنشطة الرياضية والثقافية.
وتضمّ مكوّنات القسط الاول من المركّب التربوي اضافة الى المعهد مدرسة اعدادية ومدرسة ابتدائية بكلفة جملية للمؤسستين تقدر بأربعة ملايين دينار، هذا إضافة إلى إنجاز مطعم جامعي مبرمج ضمن القسط الثاني من مشروع المركب التربوي.
وستنطلق دراسات جملة هذه المكونات المبرمجة في السنة القادمة على تشهد الاشغال بدايتها في 2021 ضمن مجموعة من المشاريع التربوية الهامة والإحداثات التي ستعزّز المنظومة التربوية بالجهة حسب نفس المصدر.
وتتضمّن بقية المشاريع التربوية الهامة، بناء مدرسة إعدادية في " برج التومي " من معتمدية البطان ومدارس ابتدائية في "حي بنصر" بوادي الليل وفي منوبة بفضاء الإعدادية التقنية فضلا عن مدرسة إعدادية بشواط وابتدائية بحي النوربالجديدة لايزال الانطلاق في دراساتها رهين تسوية الوضع العقّاري.
يذكر أن الجهة تشهد تواصل أشغال إحداث المعهد النموذجي، وصيانة وتوسعة إعداديات خير الدين والمتنبي في منوبة، وحي الإذاعة بالجديدة ومعهد حنّبعل طبربة.
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Par:RIADH (France )
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