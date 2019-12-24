اتفاقية بين المعهد الوطني للتراث و الإيسيسكو لترميم وصيانة دار عبد الرحمان ابن خلدون وتحويلها الى متحف

Mardi 24 Decembre 2019



باب نات

- تم مساء يوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للتراث والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو ) بإشراف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين تهدف إلى تعزيز عمل الوزارة في مجال حفظ وترميم وإعادة تأهيل المعالم الأثرية البلاد.وتنص الاتفاقية على ترميم وصيانة وتوظيف دار عبد الرحمان ابن خلدون قصد تحويلها إلى متحف يعنى بالعلامة الكبير عبد الرحمان ابن خلدون وبشخصيته الفذة وتاريخه الفكري الكبير؛ وتهب الإيسيسكو مبلغ 700 ألف دولار كهبة لتأمين هذا الترميم.وقد ثمن وزير الشؤون الثقافية مثل هذه المبادرات التي تعزز جهود سلطة الإشراف في الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي الكبير لتونس ، وتفتح مجالات تعاون دولي مثمر ومستمر.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تظاهرة "تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن العالم العربي" التي نظمتها تونس ولاقت إشعاعا محليا وعربيا واسعا خلال سنة 2019.