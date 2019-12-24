سيدي بوزيد: انطلاق الدورة الأولى لتظاهرة ''شتاء'' ببرمجة تشتمل على مجموعة من العروض المسرحية على امتداد أسبوع

Mardi 24 Decembre 2019



وات

- انطلقت، مساء يوم الاثنين، فعاليات الدورة الأولى لتظاهرة "شتاء"، التي تنتظم بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد، بمجموعة من العروض المسرحية والورشات، بداية من اليوم وإلى غاية 31 ديسمبر الجاري.وبين مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد، وائل حاجي، في تصريح ل"وات"، أن التظاهرة تنتظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي أبو بكر القمودي بسيدي بوزيد، وتشتمل برمجتها لاعلى عروض مسرحية مهمة على الصعيد الوطني.كما سيتولى خلال هذا الاسبوع عدد من المختصين، إدارة ورشات في عدة مجالات مسرحية لفائدة النوادي الناشطة بمركز الفنون الدرامية والركحية، ولفائدة عدد من شباب معتمديات الولاية.وتمثل عرض الافتتاح في عرض مسرحية "مستكرشون" للمنارة للانتاج الفني، لتتواصل العروض المسرحية على التوالي يوميا بفضاء مركز الفنون الدرامية والركحية على الساعة السادسة مساء، بعرض مسرحية "هوايش" لشركة "سيت آر"، وعرض مسرحية "مدينة العجايب" ل"ZIG ZAG" للانتاج والتوزيع، ومسرحية "سوق سوداء" لمركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين، ومسرحية"القبلة" لشركة انس للانتاج والتوزيع الفني، ومسرحية "دون كيشوت كما نراه" لقطب المسرح والفنون الدرامية، ومسرحية "ويحدث أن" لأراوس للانتاج والتوزيع الفني، ومسرحية "مولان روج" لجمعية الشيحية للفن المسرحي.وتختتم الدورة بعروض لإنتاجات الورشات.