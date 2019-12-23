الديوان الوطني للزيت يواصل شراءاته من زيت الزيتون اثر اقرار تمويل إضافي لفائدته

Lundi 23 Decembre 2019



وات

- يواصل الديوان الوطني للزيت شراءاته من زيت الزيتون من الفلاحين وأصحاب المعاصر لامتصاص الفائض من الانتاج في ظل توقعات تشير الى تحقيق انتاج بحجم 350 ألف طن خلال الموسم 2019 /2020 مقابل حصيلة في حدود 140 ألف طن خلال الموسم 2018 /2019.ويأتي مواصلة الديوان اقتناء المزيد من الكميّات إثر إقرار إسناد ضمان الدولة لتمويل إضافي لشراءات الديوان في حدود 100 مليون دينار وذلك في إطار المجلس الوزاري المضيق المنعقد منذ 20 ديسمبر 2019.يذكر أنه تم إقرار، خلال المجلس الوزاري ذاته، شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون، الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال الموسمين الأخيرين فضلا عن إعادة جدولة القروض وذلك في إطار منشور البنك المركزي التونسي بتاريخ 18 ديسمبر 2019 والأحكام الجديدة، التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2020 .كما تم الاتفاق على الانطلاق في إنجاز دراسة حول مستقبل منظومة إنتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون تأخذ بعين الاعتبار تطور الإنتاج الوطني والتحولات على مستوى الأسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الإنتاج الوطني في جميع مراحلهِ.