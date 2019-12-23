حزب آفاق تونس: قرار الحبيب الجملي ''محاولة لمغالطة الرأي العام'' و''تغطية على تحالفات غير معلنة''

Lundi 23 Decembre 2019



وات

- اعتبرت الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس، اليوم الاثنين، أن قرار رئيس الحكومة المكلف من قبل حركة النهضة، الحبيب الجملي، تكوين حكومة "كفاءات مستقلة"، تمثل "محاولة لمغالطة الرأي العام تحت مسمى الاستقلالية، وللتغطية على تحالفات غير معلنة والهروب من تحمل تبعاتها".وأضافت، في بيان لها، أنه "كان من الأجدر، وبمنطق المسؤولية السياسية، إما أن يعلن الفائزون في الانتخابات (في إشارة لحركة النهضة) تحالفاتهم وبرامجهم لنيل ثقة البرلمان، أو الإقرار بفشلهم في تشكيل حكومة سياسية، والمرور إلى ما يقتضيه الدستور من إحالة المسؤولية إلى رئيس الجمهورية، والانطلاق في المشاورات مع مختلف الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لإختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة".وذكّر حزب آفاق تونس، في بيان هيئته التنفيذية، بأنه غير معني بالمشاركة في حكومة النهضة، "رغم حرصه على إحترام نتائج الإنتخابات وتطبيق الدستور".تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أعلن، مساء اليوم الإثنين في ندوة صحفية، أنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب.