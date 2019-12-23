اكثر من 20 الف تونسي تم انتدابهم في الخارج عن طريق وكالة التعالون الفني الى موفى شهر نوفمبر 2019

Lundi 23 Decembre 2019
وات - كشفت الوكالة التونسية للتعاون الفني أن مجموع المتعاونين والخبراء التونسيين العاملين بالخارج بلغ إلى غاية 30 نوفمبر 2019 نحو 20.171 شخصا، مقابل 19.841متعاونا إلى غاية أكتوبر الماضي أي بزيادة بـ330 انتدابا، وفق بيانات أوردتها الوكالة على موقعها الالكتروني.
وحافظت الدول العربية على موقعها في صدارة البلدان الأكثر استقطابا للكفاءات التونسية بمجموع 14.715 انتدابا، تليها أوروبا بـ2.
869 انتدابا، وأمريكا بـ1.566 انتدابا، وإفريقيا بـ351 انتدابا، والبلدان الآسياوية وأستراليا بـ83 انتدابا، فيما بلغ عدد الانتدابات من قبل المنظمات الدولية 587 انتدابا.
وتصدّر كل من قطاع التعليم والرياضة قائمة القطاعات الأكثر استقطابا لليد العاملة التونسية بـ9.922 منتدبا، يليهما قطاع الصحة بـ4.
637 منتدبا، وقطاع الإدارة بـ1.999 منتدبا.
وحافظت الدول العربية على موقعها في صدارة البلدان الأكثر استقطابا للكفاءات التونسية بمجموع 14.715 انتدابا، تليها أوروبا بـ2.
869 انتدابا، وأمريكا بـ1.566 انتدابا، وإفريقيا بـ351 انتدابا، والبلدان الآسياوية وأستراليا بـ83 انتدابا، فيما بلغ عدد الانتدابات من قبل المنظمات الدولية 587 انتدابا.
وتصدّر كل من قطاع التعليم والرياضة قائمة القطاعات الأكثر استقطابا لليد العاملة التونسية بـ9.922 منتدبا، يليهما قطاع الصحة بـ4.
637 منتدبا، وقطاع الإدارة بـ1.999 منتدبا.
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Par:NOURMAHMOUD (Tunisia )
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