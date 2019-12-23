زغوان: 426 تلميذا انقطعوا عن الدراسة من جملة 831 غادروا مؤسسات التعليم العمومي خلال الموسم الدراسي 2019-2010

Lundi 23 Decembre 2019



وات

- ذكر رئيس قسم الإحصائيات بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان، محمد العياط، أن عدد التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة بولاية زغوان منذ شهر جويلية وإلى حدود 20 ديسمبر 2019، يبلغ 426 تلميذا وذلك من مجموع 831 تلميذا غادروا مؤسسسات التعليم العمومي، منهم 401 من المرحلة الاعدادية و431 بالمرحلة الثانوية.وأوضح محمد العياط، في تصريح لـ(وات)، أن 375 من التلاميذ المغادرين التحقوا بالمؤسسات التعليمية الخاصة، فيما خيّر 30 آخرين الالتحاق بمراكز التكوين المهني، باعتباره أقصر طريق لسوق الشغل.واعتبر، أن أسبابا مختلفة تقف وراء تنامي هذه الظاهرة منها ما هو متعلق بضعف التحصيل في المرحلة الابتدائية وبالطرق البيداغوجية المتوخاة، خاصة بعد الاعتماد على المدرسين النواب منذ الثورة، فيما تتعلق أخرى بالظروف الاجتماعية الصعبة لعائلات التلاميذ المنقطعين والذين غالبا ما ينحدرون من أوساط ريفية، علاوة على تقلص دور وسلطة الأولياء في تأطير أبنائهم والإحاطة بهم لمواصلة الدراسة.من جهته، اقترح رئيس قسم التقييم والجودة بالمندوبية، عبد الله الميغري، إحداث لجان جهوية مشتركة للبحث في أسباب الانقطاع المدرسي وسبل معالجته للحد من هذا النزيف الذي يهدد الأجيال القادمة، وفق تقديره.