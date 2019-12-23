نسبة تعبئة السدود التونسية يبلغ 63 بالمائة

Lundi 23 Decembre 2019
وات - بلغ معدل تعبئة مختلف السدود التونسية نسبة 63 بالمائة، وفق المعطيات المحينة التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
وارتفع مخزون المياه في السدود، الى غاية يوم 8 ديسمبر 2019، ليصل الى مستوى 2ر1418 مليون متر مكعب مقابل 1225 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها من 2018.
ويقدر معدل الايرادات المائية المسجلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بحوالي 8ر774 مليون متر مكعب.
وأشار المرصد الوطني للفلاحة الى أن 9ر87 بالمائة من كميات المياه المخزنة في السدود تتواجد في الشمال و2ر9 بالمائة منها في الوسط 9ر2 بالمائة في الوطن القبلي.
وأوضح، كذلك، في النشرية الشهرية، التحسن الملحوظ لكميات الأمطار المتهاطلة، في الفترة الفاصلة بين غرة سبتمبر و12 ديسمبر 2019، وخاصة في جهات الشمال والوسط الشرقي.
ولاحظ المرصد ارتفاع كميات الأمطار في جهات الجنوب الشرقي للبلاد مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.
وارتفع مخزون المياه في السدود، الى غاية يوم 8 ديسمبر 2019، ليصل الى مستوى 2ر1418 مليون متر مكعب مقابل 1225 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها من 2018.
ويقدر معدل الايرادات المائية المسجلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بحوالي 8ر774 مليون متر مكعب.
وأشار المرصد الوطني للفلاحة الى أن 9ر87 بالمائة من كميات المياه المخزنة في السدود تتواجد في الشمال و2ر9 بالمائة منها في الوسط 9ر2 بالمائة في الوطن القبلي.
وأوضح، كذلك، في النشرية الشهرية، التحسن الملحوظ لكميات الأمطار المتهاطلة، في الفترة الفاصلة بين غرة سبتمبر و12 ديسمبر 2019، وخاصة في جهات الشمال والوسط الشرقي.
ولاحظ المرصد ارتفاع كميات الأمطار في جهات الجنوب الشرقي للبلاد مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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