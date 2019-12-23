Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ya 7abaybi taal ghiyab  

لجنة الأمن والدفاع تنظر في برنامج عملها السنوي

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 خصصّتها للنظر في برنامج عملها السنوي للدورة البرلمانية الأولى من المدّة النيابية الثانية.

واجمع أعضاء اللجنة على ضرورة تحديد المحاور الأساسية لبرنامج العمل السنوي ووضع آليات ومناهج العمل من اجتماعات وجلسات استماع وزيارات ميدانية لتكون للجنة مخرجات ذات جدوى


وتداول الاعضاء في مختلف المحاور الراجعة بالنظر لنشاط اللجنة، وتقدّموا بجملة من المقترحات التي يمكن للجنة ان تتبناها في برنامج عملها ولاسيما في ما يتعلّق بملفات أعوان الحراسة وحرّاس الغابات و ملف التعيينات بالمؤسسة الأمنية. إضافة الى مراجعة النظام الداخلي للمجلس بما يتماشى مع متطلبات عمل لجنة الأمن والدفاع.

كما تطرّقوا الى أهمية تكريس الدور الرقابي الذي تضطلع به هذه اللجنة خصوصا في علاقة بالسلطة التنفيذية، مؤكّدين ضرورة تشريك اللجنة في النظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بمجالي الأمن والدفاع. إضافة الى تمكينها من مناقشة ميزانيتي وزارتي الداخلية والدفاع .

وأولى أعضاء اللجنة اهتماما كبيرا بملف الزيارات الميدانية، ودعوا الى تكثيفها بهدف تعزيز الرقابة البرلمانية. مؤكّدين ضرورة ضبط أهداف واضحة عند برمجة هذه الزيارات.

كما تم التطرق الى موضوع التكوين، واكّدت اللجنة عزمها خلال هذه الدورة على مواصلة البرنامج التكويني بالشراكة مع معهد الدفاع الوطني ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF ) وذلك بهدف الاطلاع على التجارب المقارنة ومواصلة للمسار الذي انتهجته لجنة الأمن والدفاع منذ المدة النيابية الأولى.

  
  
     
  

cadre-61a7ee38aa1d6320ea2a1df1149ac818-2019-12-23 18:27:54






0 de 0 commentaires pour l'article 194878



En continu

الاثنين 23 ديسمبر 2019 | 26 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:09 14:50 12:25 07:29 05:56
15°
 14° % 62 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
14°-1418°-1420°-1319°-1217°-12
  • Avoirs en devises
    18925,8

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,15465 DT        1$ =2,83466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577126762|194878 518|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires