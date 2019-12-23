جمعية ''أصوات نساء'' تدعو إلى التحرك الفوري واتخاذ الاجراءات القانونية وفتح تحقيق بشأن التحرش بطالبات المدرسة العليا للمعليمين بتونس

Lundi 23 Decembre 2019
وات - طالبت جمعية " أصوات نساء"، اليوم الاثنين، إدارة المدرسة العليا للمعلمين بتونس بالتحرك الفوري واتخاذ الاجراءات والعقوبات القانونية، للتصدي لشتى أنواع التحرش التي تتعرض لها طالباتها اللاتي أطلقن صيحات فزع جراء التحرش الجنسي الذي يتعرضن له من قبل أستاذ اللغة الفرنسية بالمدرسة وعدم الوقوف "صامتة ومتواطئة اتجاهها".
و دعت النيابة العمومية إلى التحرك العاجل للتحقيق مع المظنون فيه وحماية الطالبات، في بيانها الذي أصدرته اليوم، على خلفية صيحات فزع أطلقتها الطالبات من خلال شهاداتهن المتتالية على مجموعة " أنا زادة "، والتي تعلقت بما يمارس عليهن من قبل المعني بالأمر من تحرش وإعتداء واستغلال نفوذ أثناء الدرس و خارجه، .
وعبرت الجمعية في بيانها عن استنكار هذا الفعل مقدرة أن " من شأنه المساس من كرامتهن والتأثير على صحتهن النفسية خلال كامل مسارهن الدراسي والعملي، مطالبة بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء" ومساندتها و دعمها المطلق واللامشروط لطالبات المدرسة العليا للمعلمين في كل تحركاتهن القادمة، ملزمة كل من يشهد على مثل هذه السلوكيات من طلبة أو أساتذة أو إداريين بفضحها والتشهير بها.
و دعت النيابة العمومية إلى التحرك العاجل للتحقيق مع المظنون فيه وحماية الطالبات، في بيانها الذي أصدرته اليوم، على خلفية صيحات فزع أطلقتها الطالبات من خلال شهاداتهن المتتالية على مجموعة " أنا زادة "، والتي تعلقت بما يمارس عليهن من قبل المعني بالأمر من تحرش وإعتداء واستغلال نفوذ أثناء الدرس و خارجه، .
وعبرت الجمعية في بيانها عن استنكار هذا الفعل مقدرة أن " من شأنه المساس من كرامتهن والتأثير على صحتهن النفسية خلال كامل مسارهن الدراسي والعملي، مطالبة بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء" ومساندتها و دعمها المطلق واللامشروط لطالبات المدرسة العليا للمعلمين في كل تحركاتهن القادمة، ملزمة كل من يشهد على مثل هذه السلوكيات من طلبة أو أساتذة أو إداريين بفضحها والتشهير بها.
En continu
- 12:31 من سيحكم تونس!!؟؟
- 12:22 تصبحون على ندم
- 10:21 بوبكر يعود للميكرو
- Hier 20:08 داروا ، داروا و رجعوا لقلب تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:09
|14:50
|12:25
|07:29
|05:56
|
16°
|15°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|15°-13
|18°-14
|20°-13
|19°-12
|17°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 97 588) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 73 047) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 56 440) ليلة رعب عاشها 3 ألاف مسافر على ب
( 54 277) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 560) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 717) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 44 563) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 43 509) ليلة سقوط ''التيار'' بشعار ''ناس ل
( 42 989) جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى
( 42 753) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 475) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 926) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 240) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 826) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 39 586) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 377) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 38 241) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 739) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 477) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 36 022) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: جوهر بن مبارك: التيار الديمقراطي فوّت على نفسه فرصة بأن تكون لديه الآليات الضرورية لمكافحة الفساد