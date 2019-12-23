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جمعية ''أصوات نساء'' تدعو إلى التحرك الفوري واتخاذ الاجراءات القانونية وفتح تحقيق بشأن التحرش بطالبات المدرسة العليا للمعليمين بتونس

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
وات - طالبت جمعية " أصوات نساء"، اليوم الاثنين، إدارة المدرسة العليا للمعلمين بتونس بالتحرك الفوري واتخاذ الاجراءات والعقوبات القانونية، للتصدي لشتى أنواع التحرش التي تتعرض لها طالباتها اللاتي أطلقن صيحات فزع جراء التحرش الجنسي الذي يتعرضن له من قبل أستاذ اللغة الفرنسية بالمدرسة وعدم الوقوف "صامتة ومتواطئة اتجاهها".

و دعت النيابة العمومية إلى التحرك العاجل للتحقيق مع المظنون فيه وحماية الطالبات، في بيانها الذي أصدرته اليوم، على خلفية صيحات فزع أطلقتها الطالبات من خلال شهاداتهن المتتالية على مجموعة " أنا زادة "، والتي تعلقت بما يمارس عليهن من قبل المعني بالأمر من تحرش وإعتداء واستغلال نفوذ أثناء الدرس و خارجه، .


وعبرت الجمعية في بيانها عن استنكار هذا الفعل مقدرة أن " من شأنه المساس من كرامتهن والتأثير على صحتهن النفسية خلال كامل مسارهن الدراسي والعملي، مطالبة بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء" ومساندتها و دعمها المطلق واللامشروط لطالبات المدرسة العليا للمعلمين في كل تحركاتهن القادمة، ملزمة كل من يشهد على مثل هذه السلوكيات من طلبة أو أساتذة أو إداريين بفضحها والتشهير بها.

  
  
     
  

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