قيس سعيد يعزي عبد المجيد تبون اثر وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري

Lundi 23 Decembre 2019



وات

- وجّه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الاثنين، برقية تعزية إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك على إثر وفاة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بنوبة قلبية.وجاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الدولة تقدم باسمه وباسم الشعب التونسي، بتعازيه الخالصة وبمواساته للرئيس تبون وللشعب الجزائري الشقيق ولعائلة الفقيد، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمد الفريق أحمد قايد صالح بواسع رحمته وأن يرزق ذويه جميل الصبر والسلوان.وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة التأكيد على أواصر الأخوّة التي تجمع البلدين والشعبين التونسي والجزائري.وكانت الرئاسة الجزائرية قد اعلنت صباح اليوم عن وفاة قايد صالح إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر ناهز 80 سنة كما اعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة ثلاثة ايام ،وفق ما أوردته وكالة الانباء الجزائرية.