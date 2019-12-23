فيضانات 2018 بالوطن القبلي خلفت خسائر في حدود 50،7 مليون دينار ( التقرير الوطني حول المياه 2018)

Lundi 23 Decembre 2019
وات - قدر التقرير الوطني حول قطاع المياه لسنة 2018 ، الخسائر، التي سببتها فيضانات 22 سبتمبر 2018 ، بمنطقة الوطن القبلي بزهاء 50،7 مليون دينار من بينها 26،6 مليون دينار على شكل اضرار .
وتضررت قطاعات غراسة الأشجار و البستنة وتربية الأحياء والصيد البحري والبني التحتية والمياه في حين قامت 1791 مستغلة فلاحة بالتصريح بوقوع أضرار لدى المندوبية لجهوية للتنمية الفلاحية.
وتصدر مزارعو الاشجار المثمرة ، قائمة الانشطة الفلاحية ، الاكثر تضررا من الفيضانات اذ تكبد 490 هكتار و 14 الف و500 شجرة اضرارا تصل اجمالا الى 20،3 مليون دينار.
وتكبد قطاع تربية الاحياء المائية والصيد البحري ، خسائر بنحو 5،1 مليون دينار في حين حصلت اضرار على مستوى المنشئات المائية ناهزت 17،5 مليون دينار.
وتعرضت المستغلات الفلاحية الأكثر صغرا، الى خسائر كلية او جزئية للزراعات وتضرر وفق البيانات ، زهاء 846 هكتارا وبلغت الخسائر المقدرة نحو 7،7 مليون دينار خلال الموسم.
وسلطت الفيضانات "الكارثية" بمنطقة الوطن القبلي، الضوء على هشاشة البنية التحيتة لمجابهة هذه الظاهرة وهو ما يتطلب رفع قدرات مجابهة هذه المخاطر وفق التقرير.
وأوصى التقرير بضرورة مواصلة تحسين نظام الاشعار ودعم الاطار المؤسساتي المتعلق بالحوكمة المتعلق بالتصرف عند الازمات ورفع قدرات التعديلية للاودية من خلال بناء السدود ورفع مستوى السدود القائمة.
يشار الى أن صندوق التعويض عند الكوارث الطبيعية ، دخل حيز العمل، مقدما خدمات لتعويض الفلاحين عند تكبدهم خسائر تعود الى عوامل طبيعية.
وتضررت قطاعات غراسة الأشجار و البستنة وتربية الأحياء والصيد البحري والبني التحتية والمياه في حين قامت 1791 مستغلة فلاحة بالتصريح بوقوع أضرار لدى المندوبية لجهوية للتنمية الفلاحية.
وتصدر مزارعو الاشجار المثمرة ، قائمة الانشطة الفلاحية ، الاكثر تضررا من الفيضانات اذ تكبد 490 هكتار و 14 الف و500 شجرة اضرارا تصل اجمالا الى 20،3 مليون دينار.
وتكبد قطاع تربية الاحياء المائية والصيد البحري ، خسائر بنحو 5،1 مليون دينار في حين حصلت اضرار على مستوى المنشئات المائية ناهزت 17،5 مليون دينار.
وتعرضت المستغلات الفلاحية الأكثر صغرا، الى خسائر كلية او جزئية للزراعات وتضرر وفق البيانات ، زهاء 846 هكتارا وبلغت الخسائر المقدرة نحو 7،7 مليون دينار خلال الموسم.
وسلطت الفيضانات "الكارثية" بمنطقة الوطن القبلي، الضوء على هشاشة البنية التحيتة لمجابهة هذه الظاهرة وهو ما يتطلب رفع قدرات مجابهة هذه المخاطر وفق التقرير.
وأوصى التقرير بضرورة مواصلة تحسين نظام الاشعار ودعم الاطار المؤسساتي المتعلق بالحوكمة المتعلق بالتصرف عند الازمات ورفع قدرات التعديلية للاودية من خلال بناء السدود ورفع مستوى السدود القائمة.
يشار الى أن صندوق التعويض عند الكوارث الطبيعية ، دخل حيز العمل، مقدما خدمات لتعويض الفلاحين عند تكبدهم خسائر تعود الى عوامل طبيعية.
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Par:karimyousef (France )
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