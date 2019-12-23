الشركة التونسية للملاحة ترجئ سفرة تانيت الى الاربعاء المقبل بعد ابحارها في ظروف غير ملائمة من جنوة

Lundi 23 Decembre 2019
وات - أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن تأجيل رحلة "تانيت"، المبرمجة، اليوم الاثنين، باتجاه مرسيليا، الى يوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019 على الساعة الثانية بعد زوال في وقت تعرضت فيه سفرتها من جنوة الى تونس، يوم 21 ديسمبر الجاري، الى رياح قوية أربكت المسافرين على متنها .
ودعت الشركة، في بلاغ لها، المسافرين الى الحضور بميناء حلق الوادي يوم 25 ديسمبر 2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا للقيام بإجراءات العبور.
وبينت الشركة، تعقييا، على ظروف إبحار "تانيت"، من جنوة الى تونس يوم 21 ديسمبر الجاري، في ظل ظروف مناخية غير ملائمة، "الى ان السفينة انطلقت بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المينائية بجنوة".
وأقرت الشركة بأن السفينة تعرضت الى موجة رياح عنيفة لكنها "مجهزة بجميع التجهيزات الحديثة والكفيلة لمجابهة العواصف مع المحافظة على سلامة المسافرين والطاقم البحري وهيكلها".
وأضافت "انه في صورة وجود خطر على الملاحة البحرية فان السلطة المينائية لا تمنح تأشيرة الخروج وتمنع جميع السفن من مغادرة الميناء الى حين زوال المانع وتتحمل المسؤولية القانونية في ذلك".
ودعت الشركة، في بلاغ لها، المسافرين الى الحضور بميناء حلق الوادي يوم 25 ديسمبر 2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا للقيام بإجراءات العبور.
وبينت الشركة، تعقييا، على ظروف إبحار "تانيت"، من جنوة الى تونس يوم 21 ديسمبر الجاري، في ظل ظروف مناخية غير ملائمة، "الى ان السفينة انطلقت بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المينائية بجنوة".
وأقرت الشركة بأن السفينة تعرضت الى موجة رياح عنيفة لكنها "مجهزة بجميع التجهيزات الحديثة والكفيلة لمجابهة العواصف مع المحافظة على سلامة المسافرين والطاقم البحري وهيكلها".
وأضافت "انه في صورة وجود خطر على الملاحة البحرية فان السلطة المينائية لا تمنح تأشيرة الخروج وتمنع جميع السفن من مغادرة الميناء الى حين زوال المانع وتتحمل المسؤولية القانونية في ذلك".
En continu
- 12:31 من سيحكم تونس!!؟؟
- 12:22 تصبحون على ندم
- 10:21 بوبكر يعود للميكرو
- Hier 20:08 داروا ، داروا و رجعوا لقلب تونس
- Hier 18:48 ما يحدث هو حراك تياسة لا شان له بالسياسة
- Hier 18:43 الشيخ التكتاك جاء شكون يتكتك أكثر منو ..
- Hier 15:41 من فم البير و لا من قاعو...
- Hier 12:45 تعديل وزاري يشمل 10 حقائب بمصر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:09
|14:50
|12:25
|07:29
|05:56
|
18°
|17°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
9.8 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-13
|17°-14
|19°-14
|19°-13
|17°-11
Follow @babnet_Tunisie
( 97 396) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 73 020) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 54 253) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 537) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 672) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 44 388) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 744) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 42 720) جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى
( 42 625) ليلة سقوط ''التيار'' بشعار ''ناس ل
( 41 411) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 910) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 229) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 808) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 39 567) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 274) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 38 225) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 734) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 445) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 36 012) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
( 35 919) عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام
Par:lechef ( )
Sur: ليلة رعب عاشها 3 ألاف مسافر على باخرة ''تانيت''... شركة الملاحة توضّح وتعتذر