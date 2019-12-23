الرابطة 1 - رشدي قزقز حكما للمباراة المتاخرة بين نجم المتلوي والترجي الرياضي

Lundi 23 Decembre 2019



وات

- اعلنت الادارة الوطنية للتحكيم ان الحكم رشدي قزقز سيدير المباراة المؤجلة بين نجم المتلوي والترجي الرياضي المقررة غدا الثلاثاء بملعب المظيلة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .ويحتل نجم المتلوي المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط من 11 مباراة فيما ياتي الترجي الرياضي في المركز السابع ب16 نقطة من 6 مقابلات.