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الدورة الدولية للكرة الطائرة على الرمال بغرداية : المنتخب التونسي يتوج باللقب

Dimanche 22 Decembre 2019

Dimanche 22 Decembre 2019
وات - توج المنتخب التونسي المتالف من الثنائي عرفات الناصر وشعيب بلحاج صالح بلقب الدورة الدولية للكرة الطائرة على الرمال التي أسدل الستار على منافساتها مساء اليوم الأحد بغرداية .

وفرض الثنائي التونسي نفسه بقوة أمام منافسه الليبي بانتصاره عليه في المباراة النهائية بنتيجة 2-صفر في مباراة مثيرة سادتها موجة من الرياح العاصفة .
وشارك في هذه الدورة التي تواصلت على امتداد يومين 12 فريقا من ضمنهم منتخبات من ثلاث دول مغاربية ( ليبيا والمغرب وتونس) الى جانب منتخبين من الجزائر.


  
  
     
  

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