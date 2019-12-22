الدورة الدولية للكرة الطائرة على الرمال بغرداية : المنتخب التونسي يتوج باللقب

Dimanche 22 Decembre 2019



وات

- توج المنتخب التونسي المتالف من الثنائي عرفات الناصر وشعيب بلحاج صالح بلقب الدورة الدولية للكرة الطائرة على الرمال التي أسدل الستار على منافساتها مساء اليوم الأحد بغرداية .وفرض الثنائي التونسي نفسه بقوة أمام منافسه الليبي بانتصاره عليه في المباراة النهائية بنتيجة 2-صفر في مباراة مثيرة سادتها موجة من الرياح العاصفة .وشارك في هذه الدورة التي تواصلت على امتداد يومين 12 فريقا من ضمنهم منتخبات من ثلاث دول مغاربية ( ليبيا والمغرب وتونس) الى جانب منتخبين من الجزائر.