قبلي: جمهور غفير يواكب عروض اليوم الختامي للمهرجان الدولي للصحراء بدوز

Dimanche 22 Decembre 2019



وات

- واكب الاف الجماهير عشية اليوم بساحة "حنيش" جنوبي مدينة دوز عروض اليوم الختامي للمهرجان الدولي للصحراء في دورته 52 التي تواصلت على امتداد اربعة ايام ببرنامج جسد لوحات من العادات والتقاليد التي تميز حياة البدو بالصحراء وتنقلهم بين الفيافي بحثا عن الكلئ والمرعى .ولاقت بعض الفقرات المميزة لهذه التظاهرة الثقافية تفاعلا كبيرا من الحاضرين بساحة "حنيش" وخاصة منها لوحة الصيد بالسلوقي التي يتابعها الجميع بشغف تتعالي فيه الهتافات لانها تظهر نمطا قديما من الصيد يتقنه اهل البادية عبر اقتفاء اثر الارانب على رمال الصحراء وحصر مكان اختبائها ومن ثمة اطلاق كلب السلوقي وهو نوع مدرب من الكلاب يعرف بسرعته الفائقة لاقتناص الفريسة "الارنب" واحضارها لصاحبه .كما عبر الكثير من الحاضرين لوات عن انبهارهم بلوحات المهرجان التي اظهرت مكانة الجمل بهذه الربوع ذلك ان اغلب الفقرات التي يتم تجسيدها بساحة "حنيش" تجعل من الجمل المحور الرئيسي لها على غرار لوحة القافلة التي تنقل متساكني البادية من مكان لاخر بين الفيافي ولوحة الدولاب التي تنقل معدات الحراثة فضلا عن لوحة الورادة وما يردده الرعاة من اهازيج عند استخراجهم للمياه من البئر باستعمال الدلو لري قطعانهم من الابل بالاضافة الى اللوحة الكبرى للعرس التقليدي ونقل العروس في هودج يتهادى به اقوى الجمال الى بيت زوجها.واوضح وزير الشؤون الثقافية " محمد زين العابدين" الذي واكب عروض اليوم الختامي للمهرجان بساحة "حنيش" ان تواتر التظاهرات الثقافية بالجهة يجعل حولها اقبالا مهما تحرص الوزارة على دعمه لانه يحدث حركية اقتصادية هامة لها انعكاسها الايجابي على الجهة كما اشار الوزير الى ان المهرجان الدولي للصحراء بدوز جذر الكثير من القيم وله جمهور كبير ووفي الى جانب تنقل الكثير من العائلات التونسية الى هذه الربوع تزامنا مع العطلة المدرسية مبينا ان ادارة المهرجانات اضحت علما يمكن من حسن التصرف في الموارد وفي الكلفة الاجمالية للتظاهرة خاصة في ظل ضعف مساهمة القطاع الخاص في الشان الثقافي وتكفل الدولة باسناد ودعم اغلب المهرجانات وهو ما يدفع الى التفكير في تنظيم دورات تكوينية في ادارة التظاهرات الثقافية التي ينظمها المجتمع المدني.ومن ناحية اخرى اكد وزير الشؤون الثقافية ان الوزارة مكنت الجهة سنة 2019 من مليون و200 الف دينار كميزانية تكميلية خاصة بالتظاهرات الثقافية داعيا المجتمع المدني وخبراء الجهة الى الاشتغال الدقيق على ملف ادراج التظاهرات الثقافية بدوز في التراث اللامادي العربي والعالمي خاصة وان عديد المنظمات على غرار الايسسكو والالكسو تعمل على حفظ مثل هذا التراث على اللوائح الاسلامية والعربية والدولية يشار الى ان الوزير كان قد واكب صباح اليوم اختتام مسابقة العكاظية الشعرية بدار الثقافة محمد المرزوقي الى جانب زيارته للمعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته 11 المقام بساحة متحف التراث بدوز.