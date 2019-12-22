النادي الصفاقسي يفوز وديا على اتحاد تطاوين 1-صفر

Dimanche 22 Decembre 2019



وات

- فاز النادي الرياضي الصفاقسي على الاتحاد الرياضي بتطاوين بنتيجة 1-صفر في المباراة الودية التي دارت اليوم الاحد بملعب الطيب المهيري بصفاقس.سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أيمن الحرزي في الدقيقة 45 .ويحتل النادي الصفاقسي المركز الثالث في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المنستيري المتصدر (25 نقطة) من مجموع 11 مباراة (7 انتصارات و4 هزائم) علما وانه تنقصه مباراة متاخرة امام النجم الساحلي لحساب الجولة العاشرة سيخوضها يوم الثلاثاء 28 أو الأربعاء 29 أو الخميس 30 جانفي 2020.في المقابل، ياتي اتحاد تطاوين في المركز الاخير ب5 نقاط (من فوز وتعادلين و9 هزائم).