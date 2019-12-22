فيلم ''إخوان'' لمريم جوبار ضمن القائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم قصير حي

Dimanche 22 Decembre 2019



وات

- وصل الفيلم الروائي القصير "إخوان" للمخرجة مريم جوبار إلى القائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار في دورتها 92، لأفضل فيلم قصير حي.وضمّت القائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم قصير حي 10 أفلام تم اختيارها من ضمن 191 فيلما ترشّح لهذه الفئة من الجائزة.وورد على الموقع الرسمي لأكاديمية الأوسكار أن التصويت لجوائز الأوسكار في مختلف الفئات سينطلق يوم 2 جانفي 2020، وسيتم الإعلان عن الأفلام المتوجة بالجائزة يوم 13 جانفي.أما حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها 92، فسيقام على مسرح "دولبي" و"هايلند سنتر" في هوليوود يوم 9 فيفري 2020.ويطرح فيلم "إخوان" لمريم جوبار، على امتدادا 30 دقيقة، إشكالية الجهاديين التونسيين العائدين من سوريا، من خلال شخصية الابن "مالك" الذي يعود من ساحات القتال بسوريا مع صفوف داعش مرفوقا بزوجته السورية التي تجد صعوبة في الاندماج مع مجتمع البادية التونسية المحافظ.وكان هذا الفيلم قد تحصّل على عديد الجوائز منها التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة في أيام قرطاج السينمائية 2018 و"أفضل فيلم" في اختتام الدورة السادسة عشرة لمهرجان السينما الإفريقية طريفة طنجة وكذلك "أفضل فيلم قصير" في الدورة التاسعة لمهرجان "مالمو" للسينما العربية، بالإضافة إلى جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير في الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي.