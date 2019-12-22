توزر: منتوجات حرفية متنوعة في الدورة 11 لأيام الصناعات التقليدية من 21 الى 28 ديسمبر بمشاركة 130 عارضا

Dimanche 22 Decembre 2019
وات - انطقت أمس السبت في المنطقة السياحية بتوزر فعاليات الدورة 11 لأيام الصناعات التقليدية لتتواصل الى غاية 28 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك على هامش الدورة 41 للمهرجان الدولي للواحات، وهي تظاهرة ترويجية تحرص المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية على تنظيمها لإتاحة الفرصة لتسويق منتوجات الحرفيين من الجهة وبقية الولايات.
وتتميز هذه الدورة، وفق ما أفاد به (وات) المندوب الجهوي للصناعات التقليدية محمد الصديقي، بزيادة عدد العارضين من الحرفيين ومؤسسات ترويج المنتوج الحرفي وبعض الجمعيات ليفوق عددهم 130 عارضا من 24 ولاية، ما استوجب توزيعهم على جناحين متقابلين، معتبرا أن المنتوج المعروض ذو جودة عالية إضافة الى تنوعه وتعدده واختلافه باختلاف خصوصيات الجهات.
ويراهن الحرفيون من الجهة وباقي الولايات على معرض توزر، وفق المندوب الجهوي، حتى يتمكنوا من ترويج منتوجهم والتعريف به بالنظر الى العدد الهام للزوار الذين يتوافدون على جهة توزر خلال هذه الفترة.
ويشارك في هذه الدورة لأول مرة، فخار سجنان، من خلال ثلاثة حرفيين من ولاية بنزرت، وهو منتوج حرفي وقع اقتراحه سنة 2018 ضمن الموروث العالمي المادي، الى جانب منتوجات محلية مميزة لحرفيي ولاية توزر ومن أبرزها منتوجات خشب النخيل الذي يشهد اقبالا كبيرا للتنوع في العرض بين التحف الصغيرة وبيوت الجلوس وبيوت الجلوس الخاصة بالمقاهي وغيرها، إضافة الى منتوجات أخرى مشتقة من التمور والنخيل على غرار مواد تجميل مستخرجة من نواة التمر.
واعتبر المندوب الجهوي أن دورة 2019، دورة استثنائية، بما يؤكد أهمية قطاع الصناعات التقليدية في خلق التنمية وهو قطاع تراهن عليه الدولة لخلق مواطن الشغل لمختلف الفئات باعتبار أنه قادر على أن يستوعب كافة شرائح المجتمع.
وتتميز هذه الدورة، وفق ما أفاد به (وات) المندوب الجهوي للصناعات التقليدية محمد الصديقي، بزيادة عدد العارضين من الحرفيين ومؤسسات ترويج المنتوج الحرفي وبعض الجمعيات ليفوق عددهم 130 عارضا من 24 ولاية، ما استوجب توزيعهم على جناحين متقابلين، معتبرا أن المنتوج المعروض ذو جودة عالية إضافة الى تنوعه وتعدده واختلافه باختلاف خصوصيات الجهات.
ويراهن الحرفيون من الجهة وباقي الولايات على معرض توزر، وفق المندوب الجهوي، حتى يتمكنوا من ترويج منتوجهم والتعريف به بالنظر الى العدد الهام للزوار الذين يتوافدون على جهة توزر خلال هذه الفترة.
ويشارك في هذه الدورة لأول مرة، فخار سجنان، من خلال ثلاثة حرفيين من ولاية بنزرت، وهو منتوج حرفي وقع اقتراحه سنة 2018 ضمن الموروث العالمي المادي، الى جانب منتوجات محلية مميزة لحرفيي ولاية توزر ومن أبرزها منتوجات خشب النخيل الذي يشهد اقبالا كبيرا للتنوع في العرض بين التحف الصغيرة وبيوت الجلوس وبيوت الجلوس الخاصة بالمقاهي وغيرها، إضافة الى منتوجات أخرى مشتقة من التمور والنخيل على غرار مواد تجميل مستخرجة من نواة التمر.
واعتبر المندوب الجهوي أن دورة 2019، دورة استثنائية، بما يؤكد أهمية قطاع الصناعات التقليدية في خلق التنمية وهو قطاع تراهن عليه الدولة لخلق مواطن الشغل لمختلف الفئات باعتبار أنه قادر على أن يستوعب كافة شرائح المجتمع.
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Par:mnasser57 (Austria )
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