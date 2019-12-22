مونديال 2019- الترجي الرياضي يتحصل على جائزة الروح الرياضية

Dimanche 22 Decembre 2019



وات

- اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ان الترجي الرياضي التونسي تحصل على جائزة الروح الرياضية في مسابقة كاس العالم للاندية (قطر 2019) بفضل "تصرفه المثالي خلال الدورة".ويذكر ان الترجي الرياضي كان انهى الدورة في المرتبة الخامسة عقب فوزه في المباراة الترتيبية على السد القطري 6-2 بعد ان خسر مباراة الدور الثاني امام الهلال السعودي 0-1.وتم اختيار المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانقليزي افضل لاعب في الدورة.واحرز ليفربول اللقب بعد تغلبه في الدور النهائي على فلامينغو البرازيلي 1-0 بعد تمديد الوقت.