الإذن بفتح بحث معمق في شبهة فساد في سفارة تونس بباريس

Samedi 21 Decembre 2019



وات

- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، أنه تم، بإذن من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، "فتح بحث معمق في شبهة فساد بسفارة الجمهورية التونسية بباريس".وأرجعت الوزارة، في بلاغ لها، السبب في ذلك إلى "ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بشأن وجود شبهة فساد في السفارة المعنية"، مشيرة إلى أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن نتائج هذا التحقيق، وما قد يترتب عنه من إجراءات إدارية وتتبعات قضائية".