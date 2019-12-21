أكثر من ألفي طفل وطفلة يواكبون ''أيام سينما الطفل'' بالمنستير

Samedi 21 Decembre 2019



وات

- استقطبت "أيام سينما الطفل" بالمركب الثقافي بالمنستير، التي نظمها المركب الثقافي بالشراكة مع شركة الفنّ السابع من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري في إطار المسلك السينمائي و"المنستير مدينة الفنّون"، قرابة ألفين و500 طفل وطفلة، مقابل 1130 طفلا وطفلة خلال السنة الفارطة، التي استؤنفت خلالها التظاهرة بعد غياب تواصل أربعة سنوات، وفق ما أفاد به "وات"، اليوم السبت، مدير المركب الثقافي، بالمنستير، فهد بن حمودة.وأمكن لهذه التظاهرة خلال دورتها الحالية استعادة جمهورها وبأعداد غفيرة، من ذلك أنّ الفيلم ثلاثي الأبعاد "الملك الأسد"، سجل إقبالا من قرابة ألف طفل وطفلة مع بعض الأولياء، مما اضطر هيئة التنظيم لعرض الفيلم اليوم مرتين.وكان الأطفال واكبوا خلال هذه التظاهرة ثمانية أفلام، ثلاثة منها ثلاثية الأبعاد، وهي "ملكة الثلوج2" و"مدينة الألعاب العجائبية" و"الملك الأسد"، والبقية ثنائية الأبعاد: "علاء الدّين" و"الطائران الغاضبان"، و"دورا والمدينة المفقودة"، و"حكايات ألعاب 4"، و"ماليفيك".وسجلت ورشة الصلصال التي انتظمت على هامش هذه التظاهرة الثقافية أيام 17 و18 و19 مشاركة حوالي 850 من الأطفال وأوليائهم، حسب ذات المصدر.