تطبيقية إلكترونية على ذمة المواطنين لتعزيز التواصل مع بلدية المحرس

Samedi 21 Decembre 2019



باب نات

- وائل الرميلي - في إطار مشروع "4M" (المحرس في العالم والعالم في المحرس) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يعني بتعبئة الكفاءات التونسية وتعزيز مساهمتها في التنمية وإدراج الهجرة في التنمية المحلية، تنظم بلدية المحرس يوم السبت 28 ديسمبر الجاري بقاعة العقود بقصر البلدية، جلسة لتسليط الضوء على الانطلاق الفعلي لمنظومة "Mahressna” باستعمال الهواتف الذكية لفائدة متساكني المنطقة بحضور أعضاء المجلس و المنظمات و الجمعيات الناشطة بالجهة و عدد من ممثلي المجتمع المدني و وسائل الاعلام .هذه التّطبيقة متعدّدة المنصّات، تحمل اسم” Mahressna ”هي في علاقة مباشرة مع بلديّة المحرس، و متوفّرة بالفعل للتّحميل و ستتيح إمكانيّة تقويض الحواجز و التّقريب بين المواطنين و البلديّة و الجمعيّات المحلّية، و ذلك في إطار مقاربة تفاعليّة . هذه التّطبيقة متناغمة مع مختلف المحامل الجوّالة، و تمكّن المواطنين من النّفاذ بشكل متزامن و فوري إلى المعلومات ذات الصّلة بالأنشطة البلديّة في كلّ المجالات، إلى جانب آخر التّظاهرات و الفعاليّات البلديّة و الجمعياتيّة .و ستمكّن هذه التطبيقة المواطنين من الإندماج في منظومة التّصرّف في شؤون مدينتهم و البقاء على إتّصال مع النّاشطين الفاعلين، و بالتّالي المرور من موقع المتفرّج إلى موقع المشارك الفاعل في تغيير المنظومة البلديّة .