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سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الثقافة الشعبية والفنون الركحية

Samedi 21 Decembre 2019

Samedi 21 Decembre 2019
وات - انطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان "الثقافة الشعبية والفنون الركحية" بمجموعة من العروض والمعارض وندوة وورشات في مجموعة من الفنون.
وبيّن رئيس جمعية فنون للثقافة وإحياء التراث بسيدي بوزيد كمال بكاري في تصريح لـ (وات) أن فعاليات الافتتاح تضمّنت مجموعة من العروض والمعارض في الفنون الشعبية والشعر والغناء وفقرات من العرس التقليدي والجحفة والفروسية، وتضمنت عددا من المعارض التراثية وعرض للأزياء التقليدية وعرض المشي على العصي وأغاني بدوية وورشات فنون تشكيلية وشعر شعبي ومعارض في المنتوجات الحرفية (منتوجات السمار والحلفاء والحايك والمرقوم).

وتتمثل فقرات اليوم الثاني في ندوة فكرية حول "التراث والفنون الركحية والثقافة الشعبية" وعرض مسرحي من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد.

وأشرف على تنظيم هذا المهرجان جمعية فنون للثقافة وإحياء التراث بسيدي بوزيد بمشاركة مركز الفنون الدرامية والركحية.
وتندرج هذه التظاهرة ضمن إحياء الذكرى التاسعة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة يوم 17 ديسمبر 2010 .

  
  
     
  

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