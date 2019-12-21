بداية 2020 انطلاق العمل بخدمة ''الويفي'' المجاني في كامل أسطول شركة النقل بالساحل

Samedi 21 Decembre 2019
وات - بداية من مفتتح سنة 2020، ستنطلق شركة النقل بالساحل في تقديم خدمة "الويفي" المجاني على أسطول حافلاتها لفائدة حرفائها، ذلك ما أعلن عنه عماد العياري، الرئيس المدير العام للشركة، السبت بالمهدية، في تصريح إعلامي.
وأوضح العياري أن الشركة "ستعمل على تنويع الخدمات وتطويرها، مع السعي إلى توفير العائدات والزيادة في المردودية المالية للشركة من خلال إبرام اتفاقيات استشهار مع عدد من المؤسسات الاقتصادية".
واقترح المتحدث، لدى إشرافه على حفل تكريم نظمته الشركة بمناسبة يوم العلم وتكريما للمحالين على شرف المهنة من أعوانها، على الحكومة "الترفيع في أسعار تذاكر السفر" التي قال إنها "لم تشهد منذ سنة 2001 إلا زيادة واحدة قدرت بنسبة 5 بالمائة".
وشدد العياري، في هذا الصدد، على أن "التسعيرة الحالية لا تتماشى وارتفاع التكاليف التي تتكبدها الشركة، على غرار البنزين وقطع الغيار، والتي ساهمت في ارتفاع المديونية وتراجع العائدات، وأثرت بالتالي سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للحريف".
على صعيد آخر، أشار المسؤول إلى أن شركة النقل بالساحل أدخلت ما لا يقل عن 20 تغييرا على مستوى مسؤولي مختلف مصالحها، وذلك تبعا لملف الفساد الذي تم الكشف عنه منذ بضعة أشهر، والمتعلق بعملية سرقة للعجلات المطاطية وقطع الغيار من مخازن الشركة قام بها عدد من الأعوان.
وبين، في هذا الإطار، أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة وحددت المسؤوليات وأودعت ملف الفساد المذكور لدى القضاء، مضيفا أن تم إقرار اعتماد العديد من الإحتياطات والخطوات الرامية إلى تكريس المراقبة، لتلافي التجاوزات.
وتطرق العياري، الذي عين على رأس شركة النقل بالساحل منذ 3 أشهر تقريبا، إلى الاقتناءات، التي أفاد بأن عددها بلغ 137 حافلة بعنوان 2018، ما مكن الشركة من الوصول إلى مستوى أفضل من الجهوزية لتنفيذ برنامج جديد يتضمن خطوط سير جديدة ونوعية أرقى من الخدمات.
وأوضح العياري أن الشركة "ستعمل على تنويع الخدمات وتطويرها، مع السعي إلى توفير العائدات والزيادة في المردودية المالية للشركة من خلال إبرام اتفاقيات استشهار مع عدد من المؤسسات الاقتصادية".
واقترح المتحدث، لدى إشرافه على حفل تكريم نظمته الشركة بمناسبة يوم العلم وتكريما للمحالين على شرف المهنة من أعوانها، على الحكومة "الترفيع في أسعار تذاكر السفر" التي قال إنها "لم تشهد منذ سنة 2001 إلا زيادة واحدة قدرت بنسبة 5 بالمائة".
وشدد العياري، في هذا الصدد، على أن "التسعيرة الحالية لا تتماشى وارتفاع التكاليف التي تتكبدها الشركة، على غرار البنزين وقطع الغيار، والتي ساهمت في ارتفاع المديونية وتراجع العائدات، وأثرت بالتالي سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للحريف".
على صعيد آخر، أشار المسؤول إلى أن شركة النقل بالساحل أدخلت ما لا يقل عن 20 تغييرا على مستوى مسؤولي مختلف مصالحها، وذلك تبعا لملف الفساد الذي تم الكشف عنه منذ بضعة أشهر، والمتعلق بعملية سرقة للعجلات المطاطية وقطع الغيار من مخازن الشركة قام بها عدد من الأعوان.
وبين، في هذا الإطار، أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة وحددت المسؤوليات وأودعت ملف الفساد المذكور لدى القضاء، مضيفا أن تم إقرار اعتماد العديد من الإحتياطات والخطوات الرامية إلى تكريس المراقبة، لتلافي التجاوزات.
وتطرق العياري، الذي عين على رأس شركة النقل بالساحل منذ 3 أشهر تقريبا، إلى الاقتناءات، التي أفاد بأن عددها بلغ 137 حافلة بعنوان 2018، ما مكن الشركة من الوصول إلى مستوى أفضل من الجهوزية لتنفيذ برنامج جديد يتضمن خطوط سير جديدة ونوعية أرقى من الخدمات.
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Par:aziz75 (France )
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