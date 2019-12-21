هيلاس فيرونا الإيطالي يعلن الغاء مباراته الودية امام النادي الافريقي

Samedi 21 Decembre 2019
وات - أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي ان المباراة الودية التي كان من المقرر ان يخوضها امام النادي الإفريقي غدا الاحد بملعب رادس قد الغيت لاسباب تنظيمية.
واشار الفريق الايطالي على صفحته الرسمية على الفايسبوك الى أن "الهيئة المديرة للنادي تعلن انه تقرر الغاء المباراة الودية امام النادي الافريقي لاسباب خارجة عن نطاقها".
وكان النادي الإفريقي أعلن اليوم السبت، على صفحته الرسمية أن المباراة ستقام في موعدها، وأن لاعبي الفريق الايطالي سيحلون بتونس صباح الاحد بعد ان قدم توضيحات بخصوص الاشكال الذي كان قائما مع الشركات الناقلة التي تعامل معها بخصوص نقل فريق هيلاس فيرونا الى تونس مشيرا الى ان "ادارة القريق تعمل من أجل انجاح هذا الحدث على الرغم من الأحداث التي وقعت والتي تخرج عن نطاقها تماما".
واشار الفريق الايطالي على صفحته الرسمية على الفايسبوك الى أن "الهيئة المديرة للنادي تعلن انه تقرر الغاء المباراة الودية امام النادي الافريقي لاسباب خارجة عن نطاقها".
وكان النادي الإفريقي أعلن اليوم السبت، على صفحته الرسمية أن المباراة ستقام في موعدها، وأن لاعبي الفريق الايطالي سيحلون بتونس صباح الاحد بعد ان قدم توضيحات بخصوص الاشكال الذي كان قائما مع الشركات الناقلة التي تعامل معها بخصوص نقل فريق هيلاس فيرونا الى تونس مشيرا الى ان "ادارة القريق تعمل من أجل انجاح هذا الحدث على الرغم من الأحداث التي وقعت والتي تخرج عن نطاقها تماما".
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Par:MedTunisie ( )
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