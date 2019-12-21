أريانة : تركيز نواة مكتبة بقاعة الانتظار بالدائرة البلدية باريانة المدينة

Samedi 21 Decembre 2019
وات - اختارت بلدية اريانة مقر الدائرة البلدية باريانة المدينة لتركيز نواة اول مكتبة للمطالعة والكتاب بقاعة الانتظار تحت شعار "الانتظار الذكي" للتشجيع على القراءة وترسيخ ثقافة المطالعة ضمن التوجه الثقافي والاجتماعي الذي ما فتئت تعتمده البلدية بالتوازي مع خدماتها في النظافة وتحسين ظروف عيش المتساكنين .
وانتظم موكب تركيز نواة المكتبة امس الجمعة بمقر الدائرة البلدية بحضور المواطنين من طالبي الخدمات البلدية وممثلي المصالح البلدية حيث تم ّتأكيد اهمية هذه البادرة في تحفيز المواطن على استغلال وقت الانتظار في المطالعة والاطلاع على بعض الكتب الادبية والفكرية لروّاد القصة والرواية والادب التونسي والعربي القديم والمعاصر وايضا الكتب الاجنبية في اطار التوجه البلدي القائم على إسداء خدمات القرب للمواطن ذات الطابع الاجتماعي والثقافي.
وحسب ما ذكرته نائبة رئيس بلدية اريانة نهال بن عمر لصحفيّة (وات) فإن نواة المكتبة ستعمّم بمختلف الدوائر البلدية بالشراكة مع المواطن الذي سيكون خير داعم لها بفضل تبرّعاته لإثراء المكتبات " البلدية "بالكتب والمراجع، مشيرة الى أهمية ترسيخ ثقافة المطالعة وحب الكتاب لدى المواطن اينما كان لاسيما الشباب والناشئة والتخفيف من وطأة الانتظار بمقرات الدوائر البلدية لتيسير الخدمات البلدية وتوفير أفضل الظروف لطالبيها، حسب قولها.
وانتظم موكب تركيز نواة المكتبة امس الجمعة بمقر الدائرة البلدية بحضور المواطنين من طالبي الخدمات البلدية وممثلي المصالح البلدية حيث تم ّتأكيد اهمية هذه البادرة في تحفيز المواطن على استغلال وقت الانتظار في المطالعة والاطلاع على بعض الكتب الادبية والفكرية لروّاد القصة والرواية والادب التونسي والعربي القديم والمعاصر وايضا الكتب الاجنبية في اطار التوجه البلدي القائم على إسداء خدمات القرب للمواطن ذات الطابع الاجتماعي والثقافي.
وحسب ما ذكرته نائبة رئيس بلدية اريانة نهال بن عمر لصحفيّة (وات) فإن نواة المكتبة ستعمّم بمختلف الدوائر البلدية بالشراكة مع المواطن الذي سيكون خير داعم لها بفضل تبرّعاته لإثراء المكتبات " البلدية "بالكتب والمراجع، مشيرة الى أهمية ترسيخ ثقافة المطالعة وحب الكتاب لدى المواطن اينما كان لاسيما الشباب والناشئة والتخفيف من وطأة الانتظار بمقرات الدوائر البلدية لتيسير الخدمات البلدية وتوفير أفضل الظروف لطالبيها، حسب قولها.
En continu
- 10:49 حكومة الرئيس
- Hier 20:20 ليبيا.. ارتفاع قتلى قوة حماية سرت إلى 5
- Hier 17:01 الأديب تحت النيران الصديقة والمعادية..
- Hier 16:59 في الرد على الدرويش!!!
- Hier 14:32 بداية من يوم الغد:انطلاق تصوير اولاد مفيدة
الرجوع الشتائي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:08
|14:49
|12:24
|07:28
|05:55
|
21°
|23°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|23°-16
|19°-15
|17°-13
|18°-13
|20°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 96 849) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 72 865) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 552) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 54 162) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 483) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 211) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 43 787) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 686) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 163) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 848) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 199) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 462) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 39 283) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 38 147) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 682) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 362) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 36 230) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 35 946) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
( 34 647) عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام
( 33 862) هادي زعيّم يعلن انهاء تعاقده مع مو
Par:Zikas ( )
Sur: جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى اثنين من ابناء الشعب لا يملكان لوبيات و نفوذ المال و الدعاية المساهمة البسيطة في صناعة السياسات