أريانة : تركيز نواة مكتبة بقاعة الانتظار بالدائرة البلدية باريانة المدينة

Samedi 21 Decembre 2019



وات

- اختارت بلدية اريانة مقر الدائرة البلدية باريانة المدينة لتركيز نواة اول مكتبة للمطالعة والكتاب بقاعة الانتظار تحت شعار "الانتظار الذكي" للتشجيع على القراءة وترسيخ ثقافة المطالعة ضمن التوجه الثقافي والاجتماعي الذي ما فتئت تعتمده البلدية بالتوازي مع خدماتها في النظافة وتحسين ظروف عيش المتساكنين .وانتظم موكب تركيز نواة المكتبة امس الجمعة بمقر الدائرة البلدية بحضور المواطنين من طالبي الخدمات البلدية وممثلي المصالح البلدية حيث تم ّتأكيد اهمية هذه البادرة في تحفيز المواطن على استغلال وقت الانتظار في المطالعة والاطلاع على بعض الكتب الادبية والفكرية لروّاد القصة والرواية والادب التونسي والعربي القديم والمعاصر وايضا الكتب الاجنبية في اطار التوجه البلدي القائم على إسداء خدمات القرب للمواطن ذات الطابع الاجتماعي والثقافي.وحسب ما ذكرته نائبة رئيس بلدية اريانة نهال بن عمر لصحفيّة (وات) فإن نواة المكتبة ستعمّم بمختلف الدوائر البلدية بالشراكة مع المواطن الذي سيكون خير داعم لها بفضل تبرّعاته لإثراء المكتبات " البلدية "بالكتب والمراجع، مشيرة الى أهمية ترسيخ ثقافة المطالعة وحب الكتاب لدى المواطن اينما كان لاسيما الشباب والناشئة والتخفيف من وطأة الانتظار بمقرات الدوائر البلدية لتيسير الخدمات البلدية وتوفير أفضل الظروف لطالبيها، حسب قولها.