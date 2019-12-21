عرض ''الزيارة'' على خشبة المسرح البلدي بصفاقس: إيقاعات وأنغام تنعش الذاكرة وتحلق بها في سماء الروحانيات

Samedi 21 Decembre 2019



وات

- وسط حضور لافت لجمهور يحدوه شوق العودة الى أصول هويته الثقافية المتجذرة، وموروث شعبه الغني بالملاحم والأنغام، احتضن فضاء المسرح البلدي بصفاقس، ليلة الجمعة، العرض الفرجوي المتميز "الزيارة"، للفنان سامي اللجمي.بالابتهالات والمدائح وآيات من ذكر الله الحكيم، انطلق عرض "الزيارة"، ليهز وجدان الجمهور الحاضر من مختلف الأجناس والأعمار الذي غصت به مدارج المسرح البلدي، ويحلق به في سماء الروحانيات والأغاني الصوفية على مدى قرابة ساعتين من الزمن، وذلك في تصميم كوريغرافي متناغم مع أجواء الفن الصوفي والروحاني.نحو 40 عنصرا مكونا لفرقة الفنان سامي اللجمي لعرض الزيارة، نجحوا في أسر وجدان الجمهور الحاضر بعروض موسيقية وإيقاعات مستوحاة من الموروث الثقافي العربي الاسلامي، تم نسج لوحاتها بأسلوب مبدع ومبتكر يعيد للذاكرة لحظات وأنغاما من زمن ابتعد وغبر.انطباع رصدته صحفية "وات" بالجهة، وأكده عدد من الجمهور الحاضر في تصريحات متطابقة، بأن عبروا عن مشاعر "الانتشاء، بفضل هذا العرض، بالعودة إلى الجذور".وقد صرح بعضهم بأن متعة المتابعة والتفاعل متجددة، بدليل أنهم واكبوا العرض للمرة الرابعة على التوالي.