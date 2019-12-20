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بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ينضم الى المنظومة التونسية الالكترونية للمقاصة بين البنوك

Vendredi 20 Decembre 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - أعلن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الجمعة، عن انضمامه الى المنظومة التونسية الالكترونية للمقاصة بين البنوك، والتي تؤمن عمليات الدفع وتقيلص آجال المقاصة (في غضون 24 ساعة) وتحديث وسائل التبادل بين البنوك.

وأبرمت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، يوم 18 ديسمبر 2019، ثلاث اتفاقيات مع البنك المركزي التونسي لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتعلق بالصكوك البنكية و"الكمبيالات" والتحويلات المصرفية.


ويندرج اعتماد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمقاصة البنكية في اطار ارساء فرع مركزي، وذلك اثر ابرام اتفاقية أولى، في نوفمبر 2019، تتعلق بانضمام البنك الى المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الكبرى التي تخول تنفيذ التحويلات بطريقة سريعة وآمنة بين البنوك.
وسيمكن افتتاح هذا الفرع المركزي من تطوير علاقات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع الحرفاء وتحسين مراقبة نشاطهم وتنويع عروضه الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.

  
  
     
  

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