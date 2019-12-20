Vendredi 20 Decembre 2019



وات

- تم تسجيل 198 ملفا للمشاركة في الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للاختراع وفي الصالون الأول للمخترعين المتوسطيين إلى غاية يوم 19 ديسمبر 2019 من بينها 4 مطالب لمخترعين أجانب.وستنعقد هذه الدورة في تونس، بمناسبة الدورة الثانية لصالون " الصناعة الذكية، " يومي 19 و20 فيفري 2020 تحت شعار "الصناعة 4.0 في تونس انتقال على الطريق" والذي يهدف إلى تشجيع المؤسسات والفاعلين الصناعيين للانضمام إلى هذه النوعية الجديدة من الصناعة.وترمي المناظرة التي تنتظم ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، إلى تشجيع المخترعين والباحثين على أخذ زمام المبادرة، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين مخترعي دول المتوسط، علاوة على النهوض بالاختراعات ودعم تسويقها، وفق ما أوضحه المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة.وذكر أن يوم 25 ديسمبر 2019 هو آخر أجل لتقديم ملفات المخترعين المحليين المستقلين والتابعين للمؤسسات، في حين سيكون يوم 20 جانفي 2020 آخر أجل لتقديم ملفات المخترعين الأجانب، علما وأن المشاركة الأجنبية مشروطة ببراءة الاختراع.ومن المحتمل أن تنطلق المرحلة الأولى لاختيار الملفات يومي 26 و27 ديسمبر 2019، والمرحلة الثانية ستكون خلال الفترة الممتدة بين 6 و24 جانفي 2020، لاختيار 30 اختراعا سيتم عرضها في الصالون الأول لمخترعي دول المتوسط. وأضاف أن لجنة التحكيم ستختار ثلاثة اختراعات لتتويجها يوم 20 فيفري 2020 بجوائز بقيمة 10 آلاف دينار و 7 آلاف دينار و5 آلاف دينار.وتتكون لجنة التحكيم من ممثلين عن وزارات الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعليم العالي والبحث العلمي ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و مركز المسييرين الشبان بتونس الكبرى والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي و جمعية المراكز الفنية الصناعية بتونس والجمعية التونسية للأقطاب التكنولوجية والجمعية التونسية للمخترعين والخبراء الدوليين.وأوضح المسؤول، أنه سيتم تخصيص أجنحة مجانية للمخترعين المتوسطيين، الذين يرغبون في تقديم اختراعاتهم والمشاركة في الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للاختراع والصالون الأول للمخترعين المتوسطيين.