باجة: مهرجان الزيت بتبرسق يفتتح تحت شعار ''نحو العالمية'' وتوقعات بترويج 100 ألف لتر من الزيت

Vendredi 20 Decembre 2019



وات

- افتتحت، اليوم الجمعة، الدورة الخامسة لمهرجان الزيت بتبرسق من ولاية باجة تحت شعار "نحو العالمية"، التي تنظمها "جمعية تبرسق فى القلب"، لتتواصل إلى غاية 22 من ديسمبر الجاري، حسب ما بيّنه مدير الدّورة، خليل الشابي.وذكر الشابي في تصريح لـ(وات)، أنه من المتوقع ان يتم ترويج أكثر من 100 ألف لتر من زيت زيتون تبرسق، المتحصّل على علامة التسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق"، وذلك من خلال نقاط البيع من المنتج الى المستهلك وعبر المنتوج المعروض بالمهرجان.وأضاف، أن أحد أهداف المهرجان هو ترويج زيت زيتون تبرسق، إضافة الى إحياء المسلك السياحي للمدينة العتيقة بالمنطقة، لافتا في هذا الصدد، الى أنه تم تركيز المعرض لمسافة تفوق الكيلومتر على طول أزقة المدينة العتيقة وذلك انطلاقا من مدخل باب الجبلي والى غاية الحدائق الاسبانية.وتنتظيم على هامش هذه الدورة أيضا، جملة من الندوات العلمية بفضاء دار العيلة بالمدينة العتيقة، كما ستضم الدورة عروض كبرى، منها عرض فرجوي للطبخ ومسابقة رياضية ومباريات في الشطرنج، الى جانب أنشطة ترفيهية أخرى.من جهته، لاحظ أنيس بالطاهر، أحد مؤسسي المهرجان، أنه تم العمل خلال الدورات السابقة على ترسيخ البعد المحلي والجهوي، في حين تم التركيز خلال الدورة الحالية على ترسيخ البعد الوطني من خلال تشريك 60 عارضا ومشاركين من ولايات مختلفةن على غرار ولاية قبلي وتونس الكبرى، مبرزا انه يجري التأسيس للبعد العالمي للمهرجان، من خلال برمجة تشريك البلدان المنتجة للزيت مثل ايطاليا والدول المجاورة كالجزائر مستقبلا.ومن المنتظر أن يزور المهرجان خلال 3 أيام، 20 ألف زائر ومشارك في مختلف الفعاليات ومنها اللقاءات العلمية والاقتصادية مثل الفلاحة البيولوجية، بحسب أنيس الطاهر، مضيفا أن برنامج الدورة، يتضمّن كذلك كيفيّة تطويع زيت الزيتون وباقي المنتوجات المحليّة في النهوض بالسياحة البديلة بالجهة.يذكر أنه تم تنشيط المسلك بماجورات تابعة لمركب الطفولة بتبرسق وعروض فلكلورية للقصابة والسلامية، علاوة على زيارة للمسلك السياحي بالمدينة العتيقة ونقاط بيع المنتوجات المحلية ومباريات ثقافية وعروض فروسية وسينمائية وعروض طبخ فرجوية وفقرات موسيقيّة ومسابقة تذوق لزيت الزيتون.