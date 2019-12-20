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اكثر من 1500 مشارك في الدورة الخامسة لسباق نصف مارطون مدينة نابل يوم 22 ديسمبر

Vendredi 20 Decembre 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - تنتظم يوم الاحد 22 ديسمبر الجاري الدورة الخامسة لسباق نصف ماراطون مدينة نابل وذلك بمشاركة اكثر من 1500 متسابق من تونس ومن الجزائر ومصر والمغرب ومن فرنسا وايطاليا واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية.

واوضح رئيس جمعية نادي عدائي نابل مراد جماعة على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمقر بلدية نابل لتسليط الضوء على ابرز فقرات السباق، ان هذه التظاهرة ما فتئت تستقطب المولعين بالعدو من مختلف الاعمار ومن مختلف الجهات حيث تطور عدد المشاركين من 240 عداء سنة 2016 الى اكثر من 1500 عداء متوقع خلال هذه الدورة الخامسة.


وابرز ان برنامج هذه الدورة يتضمن سباقا لنصف الماراطون (21 كلم) وسباقا للجميع على (5 كلم) بالاضافة الى سباق للاطفال (1 كلم).
وبين في ترصيح لمراسل "وات" بالجهة انه سيتم في اطار سباق نصف مارطون مدينة نابل تنظيم مجموعة من الفقرات التنشيطية من بينها ورشات تجميل وتنكر للاطفال وفقرات تنشيطية تحسيسية ستنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط فضلا عن تنظيم فقرات تحسيسية ستنظمها الجمعية التونسية لاطباء الاعصاب للقطاع الخاص حول التوعية بمخاطر الجلطة الدماغية وطرق الوقاية منها.

ولاحظ ان تطور عدد المشاركين يعكس التطور الكبير لتظاهرات الرياضة للجميع وخاصة سباقات العدو نصف المارطون في العالم وفي تونس خاصة وانها اضحت مساحة لتعاطي النشاط الرياضي والتعارف بعيدا عن الاطر التقليدية وفي اجواء فرحة واستمتاع بعيدا عن المنافسات المحترفة ومنافسات تحطيم الارقام او الفوز بالتتوجيات.

  
  
     
  

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