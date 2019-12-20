تسليم جائزة رئيس الجمهورية لأحسن باحث تونسي مقيم بالخارج إلى الأستاذ عادل النفزي

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - سلّم حاتم بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، مساء اليوم الجمعة، جائزة رئيس الجمهورية لأحسن باحث تونسي مقيم بالخارج إلى الأستاذ عادل النفزي، وفق بيان صادر عن الوزارة.
والأستاذ عادل النفزي مدرس باحث بجامعة فلوريدا (كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية)، وكان تخرّج من كلية العلوم بتونس حيث تحصل على أستاذية في الكيمياء بعد حصوله على شهادة الباكالوريا بالمعهد الثانوي بباب الخضراء.
وتختص بحوث الأستاذ عادل النفزي في مجال اكتشاف الأدوية (Drug Discovery) والبيولوجية الطبية وتتمحور أشغاله حول معالجة أمراض الزهايمر والسكري والسرطان.
وما يزال الباحث باتصال دائم مع هياكل بحث ومؤسسات جامعية تونسية ويلقي محاضرات بالمنستير والمهدية والقطب التكنولوجي بسيدي ثابت.
والأستاذ عادل النفزي مدرس باحث بجامعة فلوريدا (كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية)، وكان تخرّج من كلية العلوم بتونس حيث تحصل على أستاذية في الكيمياء بعد حصوله على شهادة الباكالوريا بالمعهد الثانوي بباب الخضراء.
وتختص بحوث الأستاذ عادل النفزي في مجال اكتشاف الأدوية (Drug Discovery) والبيولوجية الطبية وتتمحور أشغاله حول معالجة أمراض الزهايمر والسكري والسرطان.
وما يزال الباحث باتصال دائم مع هياكل بحث ومؤسسات جامعية تونسية ويلقي محاضرات بالمنستير والمهدية والقطب التكنولوجي بسيدي ثابت.
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