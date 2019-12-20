دعم التعاون الثنائي بين تونس والفيليبين أبرز محاور لقاءات كاتب الدولة للشؤون الخارجية مع مسؤولين فلبينيين

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - إستقبل كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باشطبجي بمقر الوزارة يومي 19 و20 ديسمبر الجاري كل من السيدة Sarah Lou Arriola، نائبة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني المكلفة بمكتب شؤون العمال والمغتربين والسيد Robert Borje مدير المراسم الدبلوماسية بالقصر الرئاسي الفلبيني، الذي جاء محملا برسالة شخصية من الرئيس الفلبيني Rodrigo Duterte إلى عناية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, تم خلال اللقائين استعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين مع التأكيد على رغبة الجانبين في مزيد تعزيز التعاون خاصة في إطار الاستعداد للاحتفال، خلال سنة 2020، بذكرى مرور 45 سنة على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما تطرقت السيدة Sarah Lou Arriola إلى إمكانية تعزيز الحضور الدبلوماسي الفلبيني في منطقة شمال إفريقيا عبر فتح ممثلية دبلوماسية قارة لها في تونس وهو ما رحب به السيد كاتب الدولة مبديا الاستعداد للتعاون مع الجانب الفلبيني لتوفير كل التسهيلات اللازمة في الغرض.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, تم خلال اللقائين استعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين مع التأكيد على رغبة الجانبين في مزيد تعزيز التعاون خاصة في إطار الاستعداد للاحتفال، خلال سنة 2020، بذكرى مرور 45 سنة على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما تطرقت السيدة Sarah Lou Arriola إلى إمكانية تعزيز الحضور الدبلوماسي الفلبيني في منطقة شمال إفريقيا عبر فتح ممثلية دبلوماسية قارة لها في تونس وهو ما رحب به السيد كاتب الدولة مبديا الاستعداد للتعاون مع الجانب الفلبيني لتوفير كل التسهيلات اللازمة في الغرض.
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