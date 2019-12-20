صبري باشطبجي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية في تونس

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - استقبل كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باشطبجي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 بمقر الوزارة سفير المملكة العربية السعودية في تونس محمد بن محمود العلي.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, مثل اللقاء مناسبة لإستعراض مختلف أوجه علاقات التعاون المتميزة بين تونس والسعودية وسبل تطويرها في كافة المجالات.
من جهة أخرى، أكد كاتب الدولة للشؤون الخارجية على أهمية تضافر جهود البلدين الشقيقين من أجل الإعداد الجيد لموسم الحج لسنة 2020، مشيرا في هذا الخصوص إلى حرص سيادة رئيس الجمهورية على توفير كافة التسهيلات اللازمة للحجاج التونسيين لأداء مناسك الحج في أحسن الظروف.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, مثل اللقاء مناسبة لإستعراض مختلف أوجه علاقات التعاون المتميزة بين تونس والسعودية وسبل تطويرها في كافة المجالات.
من جهة أخرى، أكد كاتب الدولة للشؤون الخارجية على أهمية تضافر جهود البلدين الشقيقين من أجل الإعداد الجيد لموسم الحج لسنة 2020، مشيرا في هذا الخصوص إلى حرص سيادة رئيس الجمهورية على توفير كافة التسهيلات اللازمة للحجاج التونسيين لأداء مناسك الحج في أحسن الظروف.
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