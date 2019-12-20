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البنك المركزي التونسي سيكشف قريبا عن الحلول الممكنة للوصول إلى آلية الدفع الدولي

Vendredi 20 Decembre 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أن البنك المركزي التونسي سيكشف قريبا عن الحلول الممكنة للوصول إلى العمل بآلية الدفع الإلكتروني الدولي.

وأضاف، خلال منتدى حول القطاع البنكي المغاربي تحت عنوان " الرقمنة والشمول المالي في المغرب العربي "، نظم الجمعة تونس العاصمة، ببادرة من اتحاد البنوك المغاربية، أن هناك فكرة جديدة تتعلق بالوصول إلى آلية الدفع الإلكتروني الدولي، قيد الدراسة حاليا، مع كل من وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والبنك الدولي ومكتب الاستشارات والدراسات " ارنست اند يانغ" .


وبخصوص خدمة الدفع " Pay Pal" ( آلية دفع عبر الأنترنات في جميع أنحاء العالم توفرها مؤسسة أمريكية ) أوضح العباسي، أن البنك المركزي التونسي بصدد العمل على توفير هذه الخدمة منذ سنة بالشراكة مع البنك الدولي و مكتب الاستشارات والدرسات "ارنست اند يانغ".

  
  
     
  

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